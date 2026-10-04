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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۳

رشد ۳۱ درصدی ترانزیت از پایانه‌های مرزی شمال سیستان و بلوچستان

رشد ۳۱ درصدی ترانزیت از پایانه‌های مرزی شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از رشد ۳۱ درصدی ترانزیت کالا از پایانه‌های مرزی شمال استان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، ۷۹۸ هزار و ۳۴۴ تن کالا با ۳۱هزار و ۷۳۱ دستگاه کامیون از پایانه‌های مرزی میلک و میرجاوه ترانزیت شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۱ درصدی داشته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: از این میزان ترانزیت انجام شده ۴۵۲ هزارو ۵۹۷ تن کالا مربوط به پایانه مرزی میلک و ۳۴۵ هزارو ۷۴۷ تن کالا از طریق پایانه مرزی میرجاوه انجام شده است .

وی با اشاره به تردد روزانه ناوگان ترانزیتی در پایانه‌های مرزی شمال استان گفت: به طور متوسط روزانه بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون از این پایانه‌ها تردد دارند که این میزان تردد، بیانگر جایگاه مهم سیستان و بلوچستان در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه است.

مبارکی با تأکید بر نقش راهبردی پایانه‌های مرزی شمال سیستان وبلوچستان در توسعه اقتصادی و تجاری استان اظهار کرد: پایانه‌های مرزی به عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره حمل‌ونقل بین‌المللی، نقش مؤثری در تسهیل جابه‌جایی کالا، توسعه مبادلات تجاری، رونق اقتصادی مناطق مرزی و افزایش سهم استان در ترانزیت منطقه‌ای دارند.

کد مطلب 6967039

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