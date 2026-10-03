نخستین فروشگاه تخصصی سفال سیستان وبلوچستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برزین ضرغامی در سفر به استان سیستان وبلوچستان نخستین فروشگاه تخصصی سفال استان سیستان وبلوچستان را افتتاح کرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه این مراسم و در دیدار و گفتگوی صمیمی با جمعی از هنرمندان و صنعتگران استان اظهار کرد: آثار صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان بسیار فاخر و ارزشمند است که در بازارهای جهانی نیز مشتریان و علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد و این محصولات باید در سطح بین المللی معرفی و عرضه شود.

وی افزود: قول می‌دهیم تا در یکی از بهترین مکان‌های پربازدید پایتخت کشور، محلی را برای برگزاری نمایشگاه محصولات صنایع دستی سیستان وبلوچستان تدارک ببینیم تا صنعتگران استان بتوانند آثار خود را در سطح ملی نیز بیشتر به نمایش بگذارند.



به گفته ضرغامی، آموزش حلقه مفقوده در میان صنعتگران است که توصیه می‌شود هنرمندان، صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی استان در این زمینه نیز اهتمام بیشتری داشته باشند و با بهره‌گیری از علوم روز و شیوه‌های نوین بازاریابی و با راه‌اندازی درگاه‌های مجازی قدرتمند، نسبت به معرفی خود عرضه صنایع دستی ارزشمند استان اقدام کنند.