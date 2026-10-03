به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری درباره اهداف برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب اشاره کرد و گفت: هدف اصلی خانه کتاب و ادبیات ایران اجرای کلان‌برنامه‌های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای عدالت فرهنگی است. برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب باعث شکل‌گیری اجتماعات بزرگ حول فرهنگ و کتاب، ایجاد امید، نشاط اجتماعی و فرهنگی و دسترسی بهتر به کتاب برای مردم و اهالی قلم و فرهنگ استان‌هاست.

وی توسعه عدالت فرهنگی و افزایش دسترسی مردم استان‌ها به کتاب، به‌ویژه در شهرهای کوچک، مناطق دوردست و مناطق مرزی را از اهداف برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب عنوان کرد و گفت: افزایش آگاهی و دانش، توسعه فرهنگ کتابخوانی و تقویت اقتصاد فرهنگ محلی نیز از دیگر اهدافی است که در برگزاری نمایشگاه‌های استانی کتاب دنبال می‌شود.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود درباره حمایت از خرید کتاب در نمایشگاه‌های استانی کتاب اشاره کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش قدرت خرید مردم، در همه نمایشگاه‌های کتاب استانی برای هر کد ملی تا سقف یک میلیون تومان خرید کتاب، مجموع تخفیف و یارانه ۳۰ درصد قیمت پشت جلد در نظر گرفته شده است. ۱۰ درصد این حمایت را خانه کتاب و ادبیات ایران تأمین می‌کند و ۲۰ درصد نیز در قالب یارانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع استانی اختصاص پیدا می‌کند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین درباره حمایت از کتابخانه‌های مناطق محروم گفت: طرح اهدای کتاب به کتابخانه‌های مدارس مناطق محروم با همکاری بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی دنبال می‌شود. کتاب‌های علمی، آموزشی و عمومی در این طرح با تخفیف بالاتری به کتابخانه‌های مدارس و مناطق محروم اهدا خواهد شد. طرح‌هایی برای حمایت از فعالان ترویج کتابخوانی نیز در نمایشگاه‌های استانی کتاب پیش‌بینی شده است. برنامه‌های فرهنگی نمایشگاه کتاب با هدف افزایش میل مردم به خرید و مطالعه کتاب برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: نمایشگاه‌های استانی در قالب جشنواره‌های فرهنگی برگزار می‌شوند. اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای فرهنگی استان در اجرای این برنامه‌ها همکاری دارند. برنامه‌های فرهنگی نمایشگاه کتاب با هدف افزایش میل مردم به مطالعه، ارتقای فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی و فرهنگی برگزار می‌شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده در نمایشگاه‌های استانی کتاب در سال ۱۴۰۵ گفت: تئاترهای خیابانی، کارگاه‌های ترویج کتابخوانی، برنامه‌های شاهنامه‌خوانی، اهدای بن به فعالان ترویج کتابخوانی، نشست‌های علمی و فرهنگی و برنامه روز ادبیات استان و تقدیر از اهالی قلم از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در نمایشگاه‌های استانی کتاب است. در روز ادبیات استان از مفاخر ادبی تجلیل می‌شود و دیوار مفاخر نیز برای معرفی چهره‌های ادبی و فرهنگی استان ایجاد خواهد شد.

حیدری در ادامه به حضور نهادهای فرهنگی استان‌ها در نمایشگاه‌های استانی کتاب اشاره کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نهاد کتابخانه‌های عمومی، انجمن مفاخر، سمن‌ها، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های خصوصی فعال در حوزه کتابخوانی نیز می‌توانند در نمایشگاه استانی کتاب حضور داشته باشند و برنامه‌های خود را اجرا کنند. بر این اساس سینما کتاب، موسیقی کتاب، دیدار با نویسندگان، جشن امضا، رونمایی کتاب و سخنرانی‌های علمی و فرهنگی از دیگر برنامه‌های نمایشگاه‌های کتاب استانی است.

حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان گفت: برنامه‌های فرهنگی این نمایشگاه در فضای سالن فروش کتاب طراحی شده است. یک سالن اجتماعات نیز در همین مجموعه پیش‌بینی شده است. غرفه‌ای با عنوان «کتابخوان‌ترین رهبر دنیا» در نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان برپا می‌شود. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی استان نیز غرفه‌های اختصاصی خواهند داشت و فعالیت‌های خود را معرفی می‌کنند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران همچنین به راه‌اندازی «میز خدمت فرهنگی» در بیست و دومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان اشاره کرد و ادامه داد: این میز برای نخستین‌بار در نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان پیش‌بینی شده است. ادارات کل و نهادهای فرهنگی در این بخش حضور خواهند داشت و نویسندگان، هنرمندان، کتابداران، شاعران و اهالی فرهنگ می‌توانند با مسئولان دیدار و درباره مسائل حوزه فعالیت خود به گفت‌وگو بپردازند. ناشران و کتاب‌فروشان نیز می‌توانند در این میز با مسئولان دیدار داشته باشند و مسائل خود را مطرح کنند.

حیدری درباره برنامه کتابگردی در نمایشگاه‌های استانی کتاب نیز توضیح داد: مسئولان خانه کتاب و ادبیات ایران و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این نمایشگاه از کتاب‌فروشی‌ها و دفاتر ناشران استان بازدید می‌کنند. مسائل فعالان حوزه نشر و کتاب بررسی می‌شود و موارد قابل پیگیری به مجموعه‌های مربوط منتقل خواهد شد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: نمایشگاه کتاب استان سیستان‌وبلوچستان پس از حدود هفت سال، از ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و سایر نهادهای فرهنگی استان در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر زاهدان برگزار می‌شود. هشتم مهر از پوستر این نمایشگاه نیز رونمایی شد و امیدوارم مردم استان سیستان‌وبلوچستان از ظرفیت‌های این نمایشگاه استفاده کنند و شاهد برگزاری نمایشگاهی مطلوب در استان باشیم.

وی با اشاره به بخش مجازی نمایشگاه بیست و دوم سیستان‌وبلوچستان گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران از سال ۱۴۰۴ بخش مجازی اختصاصی نمایشگاه‌های استانی کتاب را راه‌اندازی کرده است. این بخش به ناشران و کتاب‌فروشان همان استان اختصاص دارد و یارانه و تخفیف خرید کتاب در آن ارائه می‌شود. بخش مجازی نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان به صورت اختصاصی به کتاب‌فروشان استان اختصاص دارد. کتاب‌فروشان می‌توانند از طریق سامانه «بازار کتاب» در این بخش فعالیت کنند و از یارانه و خدمات پستی استفاده کنند. در بخش حضوری آثار بیش از ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور ارائه خواهد شد. ناشران استان نیز می‌توانند در این نمایشگاه شرکت کنند. برای ناشران و کتاب‌فروشان استانی شرایط ویژه‌ای برای حضور در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان اینکه امکان حضور فیزیکی کتاب‌فروشان استان نیز در این نمایشگاه فراهم شده است، ادامه داد: کتاب‌فروشان می‌توانند نمایندگی ناشرانی را که در بخش فروش متمرکز نمایشگاه حضور ندارند دریافت کنند و کتاب‌های آن ناشران را عرضه کنند.

حیدری با اشاره به نحوه حضور کتاب‌فروشان در بخش مجازی بیست ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان گفت: کتاب‌فروشان از طریق سامانه «بازار کتاب» وارد بخش نمایشگاه کتاب می‌شوند و کتاب‌های خود را عرضه می‌کنند. مردم استان می‌توانند کتاب‌های مورد نیاز خود را خریداری کنند و کتاب‌ها از طریق خدمات پستی به نشانی آنها ارسال می‌شود. یارانه بخش مجازی به خریدهایی اختصاص دارد که مبدأ فروش آنها در استان سیستان‌وبلوچستان باشد. مردم خارج از استان نیز مشمول این یارانه نخواهند بود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران درباره نحوه حضور کتاب‌فروشان در بخش حضوری نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان توضیح داد و گفت: کتاب‌فروشان استان می‌توانند با هماهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران در سامانه نمایشگاهی ثبت‌نام کنند. آنها کتاب‌های ناشرانی را که نمایندگی می‌کنند در سامانه ثبت می‌کنند و امکان عرضه این آثار را در نمایشگاه خواهند داشت. از کتاب‌فروشان و ناشران استان هزینه غرفه دریافت نمی‌شود.

حیدری همچنین به مشارکت شهرستان‌های استان در برگزاری نمایشگاه کتاب اشاره کرد و ادامه داد: فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهرستان‌های مختلف می‌توانند با هماهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان حضور داشته باشند و برنامه‌های فرهنگی متناسب با ظرفیت شهرستان خود را اجرا کنند.

وی ادامه داد: اجرای برنامه‌های شهرستانی نیازمند تأمین هزینه از سوی فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و هماهنگی با اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است. خانه کتاب و ادبیات ایران و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مشارکت شهرستان‌ها در برنامه‌های فرهنگی نمایشگاه کتاب استقبال می‌کنند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان اینکه بخش مجازی نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان برای مردم سراسر استان فعال است، گفت: امکان خرید کتاب برای مردم شهرهای مختلف استان فراهم شده است. همچنین برگزاری نمایشگاه کتاب استانی در شهرستان‌ها برای سال ۱۴۰۵ امکان‌پذیر شده است. شهرستان‌ها می‌توانند با ورود شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و تأمین بخشی از هزینه‌ها، برای برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برنامه‌ریزی کنند.

ابراهیم حیدری در پایان اشاره کرد: امسال چنین برنامه‌ای در استان مازندران پیش‌بینی شده است و سایر استان‌ها نیز می‌توانند برای سال آینده در این زمینه برنامه‌ریزی کنند. این برنامه امکان برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرهای مختلف کشور را فراهم می‌کند و مشارکت مدیریت شهری و فرمانداری‌ها در اجرای آن اهمیت دارد.

بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان به همت خانه کتاب و ادبیات ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان‌وبلوچستان و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در سالن دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان واقع در زاهدان برگزار می‌شود.