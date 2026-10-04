۱۸ حافظ دارنده مدرک تخصصی حفظ در چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از موفقیت ۱۸ حافظ در بیستمین دوره آزمون‌های حفظ تخصصی قرآن کریم خبر داد و با ارائه جزئیات این دوره، اظهار کرد: سال گذشته در مجموع ۸۳ حافظ قرآن در بیستمین دوره این آزمون شرکت داشتند که ۴۲ حافظ شامل ۹ آقا و ۳۳ بانو به مرحله شفاهی این دوره از آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی راه یافتند و در نهایت، ۱۸ حافظ قرآن استان موفق به کسب مدارک در درجات پنج‌گانه شدند.

وی در تشریح روند برگزاری آزمون‌ها، افزود: آزمون‌های شفاهی در دو نوبت برگزار و پس از بررسی‌های دقیق کارشناسان در زمینه‌های تجوید، وقف، ابتدا، لحن و کیفیت تلاوت، مدارک تخصصی به شرکت‌کنندگان اعطا شد.

رئیس اداره امور قرآنی استان از برگزاری مراسم اهدای مدارک تخصصی ۱۸ حافظ برگزیده بیستمین دوره آزمون‌های سال ۱۴۰۴ در امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) شهرکرد خبر داد و گفت: در این مراسم، مدارک حفظ تخصصی که با امضای رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود و دارای ارزش استخدامی و همترازی با درجات مختلف تحصیلی است، به برگزیدگان اهدا شد.

منصوری تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری این دست برنامه‌های تشویقی ویژه حافظان قرآن کریم با هدف ایجاد انگیزه، در دستور کار اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قرار دارد.

یادآور می‌شود، مدارک حفظ تخصصی در درجات پنج‌گانه صادر می‌شود و با سطوح مختلف تحصیلی هم‌ترازی دارند که درجه ۱ (۳۰ جزء): هم‌تراز با دکترا، درجه ۲ (۳۰ جزء): هم‌تراز با فوق‌لیسانس، درجه ۳ (۳۰ جزء): هم‌تراز با لیسانس، درجه ۴ (۲۰ جزء): هم‌تراز با فوق‌دیپلم و درجه ۵ (۱۰ جزء): هم‌تراز با دیپلم است.