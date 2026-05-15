آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ در چهارمحال و بختیاری برگزار شد 

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی بیست‌ و یکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری صبح جمعه هم‌زمان با سراسر کشور و با حضور نماینده ولی فقیه در استان و مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری، رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امسال ۷۰ حافظ ۱۰ تا ۳۰ جزء در طرح اعطای مدرک تخصصی حفظ شرکت کردند، اظهار کرد: امسال بیش‌ترین تعداد شرکت کنندگان در این آزمون، حافظان کل قرآن هستند که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

منصوری بیان کرد: سال گذشته در مجموع ۸۳ حافظ قرآن در این آزمون شرکت داشتند که ۴۲ حافظ شامل ۹ آقا و ۳۳ بانو به مرحله شفاهی این دوره از آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی راه یافتند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص زمان‌بندی آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم، بیان کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه حفظ کشور، پس از مرحله کتبی و بررسی پاسخنامه‌ها در مرکز، زمان‌بندی آزمون شفاهی نیز به استان‌ها اعلام و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد و حافظان حائز حدنصاب نمره کتبی وارد آزمون شفاهی خواهند شد.

یادآور می‌شود، ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم هر سال در چهار مرحله از سوی سازمان دارالقرآن الکریم ویژه حفاظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم در سراسر کشور برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی تلاوت سازمان دارالقرآن الکریم به نشانی www.telavat.ir مراجعه کنند.