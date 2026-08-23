برگزاری مرحله شفاهی آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ در چهارمحال و بختیاری

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مرحله شفاهی بیست‌ و یکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این آزمون امروز یکشنبه با حضور ۳۹ حافظ قرآن کریم در جزءهای ۱۰، ۲۰ و حفظ کل از داخل و خارج استان در حال برگزاری است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از ۳۹ حافظ شرکت‌کننده در این آزمون هفت حافظ آقا و ۳۲ خانم هستند، ادامه داد: از هفت شرکت‌کننده آقا، سه نفر در رشته ۱۰ جزء، سه نفر حفظ کل و یک حافظ ۲۰ جزء هستند.

منصوری بیان کرد: در گروه بانوان، ۱۵ حافظ کل، شش نفر در رشته ۲۰ جزء و ۱۱ حافظ ۱۰ جزء شرکت دارند که برخی از این شرکت‌کنندگان از خارج استان هستند.

وی در خصوص داوران این مرحله از آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ استان، گفت: مریم قاسمی، سمیه کاظمی و زهره پیرعلی از حافظان کل قرآن و دارای مدرک تخصصی حفظ، از سوی سازمان دارالقرآن برای داوری این آزمون انتخاب شدند.

منصوری یادآور شد: این داوران صرفاً در بخش حُسن حفظ به داوری می‌پردازند و داوری دیگر بخش‌های در مرکز انجام خواهد شد که به این منظور، صوت آزمون‌ها به مرکز ارسال می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امسال ۷۰ حافظ ۱۰ تا ۳۰ جزء در طرح اعطای مدرک تخصصی حفظ شرکت کردند، اظهار کرد: امسال بیش‌ترین تعداد شرکت کنندگان در این آزمون، حافظان کل قرآن هستند که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

یادآور می‌شود، سال گذشته در مجموع ۸۳ حافظ قرآن در بیستمین دوره این آزمون شرکت داشتند که ۴۲ حافظ شامل ۹ آقا و ۳۳ بانو به مرحله شفاهی این دوره از آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی راه یافتند.