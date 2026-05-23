افق «تدبر در قرآن» در چهارمحال و بختیاری

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی مبنی بر افق برنامه‌ریزی شده برای بحث «تدبر» در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه شبکه معلمان و مدرسان قرآن کریم در استان تشکیل و وضعیت موجود در حوزه آموزش قرآن احصا و در اطلس قرآنی استان لحاظ شده است، اظهار کرد: در یکی دو سال اخیر، رویکرد جدید در حوزه فعالیت‌های قرآنی استان چهارمحال و بختیاری، تمرکز بر تقویت زیرساخت‌ها است که در این راستا برپایی دوره‌های آموزشی و توانمندسازی معلمان و مدرسان قرآن کریم در رشته‌های گوناگون در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اولویت سازمان دارالقرآن کشور در حال حاضر معطوف بر «تدبر» است، ادامه داد: بر همین اساس، تمهیدات تقویت زیرساخت تدبر در استان پیش ‌بینی شده و تربیت معلمان و مدرسان تدبر آغاز شده است.

منصوری بیان کرد: طی یک سال اخیر ۲۵ نفر در استان دوره‌های تربیت معلم تدبر را گذراندند و پذیرفته شدند و مدرک دریافت کردند که این افراد می‌توانند به عنوان مدرس در دوره‌های تربیت مربی تدبر یاری‌گر ما باشند و استان، در زمینه استاد دوره تربیت معلم تدبر خودکفا شود.

وی با تأکید بر اینکه دیگر دوره‌های تدبر باتوجه به نیاز استان نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: در طی سال‌هایی که فعالیت‌های قرآنی متمرکز بر برنامه‌های ویترینی بود، در زمینه آموزشی خلأ وجود داشت و باید بتوانیم این نیازها را به حداقل برسانیم.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از برنامه‌ریزی برای دوره‌های آموزشی تربیت معلم رشته‌های مختلف قرآنی در شهرستان‌ها خبر داد و افزود: متناسب با نیاز هر شهرستان، در رشته‌های تربیت مربی روخوانی و روانخوانی، تجوید، حفظ و ... دوره‌هایی را تعریف کردیم و تقویم آموزشی سالانه قرآن کریم در اول تیرماه هم‌زمان با سالگرد تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی در استان رونمایی خواهد شد.

منصوری یادآور شد: این دوره‌های آموزشی از تابستان سال جاری تا پایان سال ادامه دارد و گام بلندی در راستای تقویت زیرساخت فعالیت‌های قرآنی در استان برداشته خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت استان در حوزه تدبر در قرآن کریم، توضیح داد: تا یک سال و نیم قبل شاید یک یا دو استاد تدبر داشتیم لذا این نیاز احساس شد که دوره‌های تربیت مدرس را آغاز کنیم خوشبختانه این مهم اتفاق افتاد اگرچه مستلزم وقت و هزینه‌ها و تأمین استاد از تهران بود که محقق شد.

منصوری ادامه داد: اکنون خوشبختانه ۲۵ استاد توانمند و آماده کار در استان داریم که حداقل هشت ماه دوره‌های آموزشی فشرده را پشت سر گذاشتند. حداقل ۱۵ نفر از این افراد فعال هستند و می‌توانند با ما در برگزاری دوره‌های تربیت معلم تدبر همکاری کنند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون قریب به یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در استان دوره‌های عمومی تدبر سطح یک تا چهار را گذراندند و گواهی سازمان دارالقرآن گرفتند، گفت: این افراد می‌توانند وارد سطح تخصصی و دوره‌های تربیت معلم تدبر شوند و آموزش‌ها را پشت سر بگذارند.

منصوری یادآور شد: در ماه‌های آینده کارگاه‌های نیم‌روزه و یک‌روزه تدبر را برای حدود ۵۰۰ نفر از مخاطبان خاص خود اعم از معلمان، طلاب، مربیان و اساتید رشته‌های مختلف قرآنی و فعالان و کنش‌گران قرآنی برگزار خواهیم کرد تا جریان تدبر در استان بیش از پیش تقویت شود.

وی در خصوص این دوره‌های نیم‌روزه و یک‌روزه، تصریح کرد: قرآن‌آموزان در این کارگاه‌ها با چیستی و چرایی، روش‌ها و سبک تدبر آشنا می‌شوند تا در صورت علاقه‌مندی وارد دوره‌های عمومی و تخصصی این رشته قرآنی شوند.

منصوری تأکید کرد: تدبر در کشور به سه روش استاد صبوحی، استاد الهی‌زاده و استاد اخوت انجام می‌گیرد که تفاوت‌هایی در شکل دارند و خوشبختانه استاد هر سه روش را در استان داریم.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه قرآن کریم تدبر را وظیفه‌ای همگانی برای تک‌تک افراد جامعه اعم از با سواد و بی‌سواد می‌داند، افزود: همه افراد جامعه باید در قرآن تدبر کنند یعنی بفهمند کلام وحی با ما چه می‌گوید و از ما چه می‌خواهد. فهم قرآن الزاماً نیازمند علم تفسیر نیست و هر کسی وظیفه دارد به قدر فهم خود، پیام قرآن را درک کند.

منصوری با اشاره به اینکه پیامبر اسلام (ص) در روز غدیر خم وقتی دست حضرت علی (ع) را بالا بردند دو دستور داشتند، افزود: ایشان مردم را به تدبر در قرآن توصیه و امر کردند و وقتی دستور تدبر به همگان داده می‌شود نشان می‌دهد که تک‌تک افراد توانایی تدبر را دارند. دوم آنکه حضرت فرمود پرداختن به بطن قرآن و مفاهیم و معانی قرآن کار همه‌کس نیست بلکه مسئولیت امام است که امروز دستش را بالا می‌برم.

وی با یادآوری اینکه برنامه‌های شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی نیز با همین محور پیش می‌رود، ادامه داد: بر اساس این توصیه پیامبر (ص)، گسترش و تقویت جریان تدبر درواقع تلاش برای عمومی شدن فهم قرآن در جامعه است. روخوانی و روانخوانی، تجوید، حفظ، قرائت و ترتیل نیز ضرورت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد اما بحث تدبر گامی فراتر باید باشد.

منصوری از بازنگری و بازنویسی سند راهبردی توسعه فعالیت‌های قرآنی استان در این شورا خبر داد و گفت: باید افق حداقل ۱۰ ساله استان در حوزه فعالیت‌های قرآنی را در دست داشته باشیم تا طبق آن برنامه‌ریزی دقیق طبق نیازمندی‌های استان و نه سلیقه این یا آن مدیر انجام گیرد. هر فعالیتی باید بر طبق این افق باشد و هر مدیر دیگری هم طبق این افق فعالیت‌ها را تداوم بخشد.