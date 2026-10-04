مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: روند اجرای نهضت ملی مسکن باید شتاب بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح یکشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان بوشهر با حضور مدیران این نهاد در شهرستانها با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: تأمین مسکن برای متقاضیان، نیازمند هماهنگی مستمر میان مجموعه‌های اجرایی و رفع به‌موقع موانعی است که می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه کند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: پروژه‌های نهضت ملی مسکن از طرح‌های مهم حوزه تأمین مسکن به شمار می‌رود و باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و پیگیری جدی، زمینه برای پیشرفت مطلوب عملیات اجرایی و تکمیل واحدهای در دست ساخت فراهم شود.

در این نشست همچنین مسائل مرتبط با روند اجرای پروژه‌ها، هماهنگی‌های بین دستگاهی و موانع موجود در مسیر پیشرفت طرح‌ها مطرح و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات و شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر بر ضرورت پیگیری مستمر پروژه‌ها و رصد دقیق روند پیشرفت آنها تأکید کرد و خواستار تلاش مضاعف مجموعه‌های مرتبط برای جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای طرح‌ها شد.



در این نشست بر اهمیت برنامه‌ریزی منسجم، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیمانکاران و اتخاذ تدابیر لازم برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید شد.

همچنین آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مناطق مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت و روند پیشرفت عملیات اجرایی، میزان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و مسائل و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.