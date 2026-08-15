به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به‌ویژه طرح‌های انبوه‌ساز و واحدهای قابل افتتاح در هفته دولت، اظهار کرد: تأمین به‌موقع زیرساخت‌های مورد نیاز از مهم‌ترین الزامات برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تأمین شده و در حال حاضر هیچ‌یک از این پروژه‌ها با مشکل زیرساختی مواجه نیستند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در اجرای طرح‌های مسکن، ادامه داد: تأمین زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز و سایر خدمات مورد نیاز باید همگام با پیشرفت عملیات عمرانی پروژه‌ها دنبال شود تا پس از تکمیل واحدها، روند بهره‌برداری و واگذاری آنها با مانع مواجه نشود.

برومند تأکید کرد: در همین راستا، هماهنگی و پیگیری مستمر برای تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است نیازهای زیرساختی همزمان با پیشرفت فیزیکی واحدها تأمین شود.

وضعیت پروژه‌های انبوه‌ساز

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن ملی انبوه‌ساز در استان گفت: در مجموع ۲ هزار و ۶۰۵ واحد مسکن ملی انبوه‌ساز در بوشهر در حال اجراست که میانگین پیشرفت فیزیکی این واحدها به ۷۰ درصد رسیده است.

وی بیان کرد: روند اجرای این پروژه‌ها به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد و اقدامات لازم برای رفع موانع احتمالی و تسریع در تکمیل واحدها در حال انجام است.

برومند خاطرنشان کرد: در نشست بررسی وضعیت پروژه‌های مسکن ملی، آخرین روند پیشرفت فیزیکی واحدهای در حال ساخت، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو برای تسریع در تکمیل و آماده‌سازی طرح‌های قابل افتتاح در هفته دولت مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: هدف اصلی، فراهم کردن شرایط لازم برای تکمیل هرچه سریع‌تر واحدها و بهره‌برداری از پروژه‌هایی است که به مراحل پایانی عملیات اجرایی رسیده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نقش مهمی در سرعت‌بخشی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارد و خوشبختانه در استان بوشهر همکاری مناسبی در این زمینه شکل گرفته است.

برومند در پایان گفت: با اقدامات انجام‌شده و هماهنگی‌های صورت گرفته، هیچ‌کدام از ۲ هزار و ۶۰۵ واحد مسکن ملی انبوه‌ساز در حال اجرای استان با مشکل زیرساختی مواجه نیستند و روند تکمیل این پروژه‌ها بر اساس برنامه در حال پیگیری است.