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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

پروژه‌های نهضت ملی مسکن بوشهر تعیین تکلیف شد

پروژه‌های نهضت ملی مسکن بوشهر تعیین تکلیف شد

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن بوشهر برای افتتاح در هفته دولت تعیین تکلیف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری بامدیرکل راه و شهرسازی استان با هدف بررسی روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، رفع موانع موجود، تعیین تکلیف طرح‌های در دست اجرا و برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌های آماده بهره‌برداری در هفته دولت خبر داد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: در این نشست، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، چالش‌ها و موانع اجرایی، تأمین زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های بین دستگاهی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری از واحدهای آماده افتتاح ارائه شد.

وی گفت: همچنین در این نشست، پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت شناسایی و درباره برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و هماهنگی‌های لازم برای بهره‌برداری از این طرح‌ها تصمیم‌گیری شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد و اظهار داشت: با همکاری و هماهنگی میان مجموعه بنیاد مسکن و راه و شهرسازی، روند اجرای پروژه‌ها با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد تا بخشی از واحدهای آماده، همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری برسند.

کد مطلب 6881751

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