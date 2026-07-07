به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری بامدیرکل راه و شهرسازی استان با هدف بررسی روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، رفع موانع موجود، تعیین تکلیف طرحهای در دست اجرا و برنامهریزی برای افتتاح پروژههای آماده بهرهبرداری در هفته دولت خبر داد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: در این نشست، روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، میزان پیشرفت فیزیکی طرحها، چالشها و موانع اجرایی، تأمین زیرساختها و هماهنگیهای بین دستگاهی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسریع در تکمیل پروژهها و بهرهبرداری از واحدهای آماده افتتاح ارائه شد.
وی گفت: همچنین در این نشست، پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت شناسایی و درباره برنامهریزی، زمانبندی و هماهنگیهای لازم برای بهرهبرداری از این طرحها تصمیمگیری شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر بر ضرورت همافزایی و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد و اظهار داشت: با همکاری و هماهنگی میان مجموعه بنیاد مسکن و راه و شهرسازی، روند اجرای پروژهها با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد تا بخشی از واحدهای آماده، همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری برسند.
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