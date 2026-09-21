به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر دوشنبه در نشست با مدیران بنیاد مسکن شهرستان‌ها، بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و رفع موانع پیش‌روی این طرح‌ها تأکید کرد.

برومند با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن اظهار کرد: پیگیری مستمر و جدی وضعیت طرح‌ها در شهرستان‌ها، تقویت نظارت و پایش پروژه‌ها و رفع موانع پیش‌روی عملیات اجرایی باید در اولویت برنامه‌های بنیاد مسکن قرار گیرد.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های موجود باید برای شتاب‌بخشی به روند اجرای پروژه‌ها، تکمیل واحدهای مسکونی و فراهم شدن زمینه تحویل هرچه سریع‌تر آن‌ها به متقاضیان به کار گرفته شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر همچنین بر ضرورت حضور میدانی مدیران شهرستان‌ها در مراحل مختلف اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: روند پیشرفت طرح‌ها باید به‌صورت مستمر رصد شود و مدیران با حضور در محل اجرای پروژه‌ها، مسائل و مشکلات موجود را شناسایی و پیگیری کنند.

برومند خاطرنشان کرد: مشکلات و موانع اجرایی پروژه‌ها باید با هماهنگی بخش‌های تخصصی بنیاد مسکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برطرف شود تا روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های استان با شتاب بیشتری دنبال شود.

این نشست با حضور معاونان مسکن شهری و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان و جمعی از کارشناسان برگزار شد و طی آن، آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های استان مورد بررسی قرار گرفت.