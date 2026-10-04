  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۲

نخستین طلای بانوان سیستان و بلوچستان در کمان سنتی کشور ثبت شد

نخستین طلای بانوان سیستان و بلوچستان در کمان سنتی کشور ثبت شد

زاهدان- مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: ندا ریگی با کسب مقام نخست رقابت‌های با کمان سنتی قهرمانی کشور، نخستین بانوی کماندار استان شد که به عنوان قهرمانی کشور دست یافت.

ادهم کرد زابلی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کمان سنتی قهرمانی کشور در بخش بانوان ۱۰ مهرماه به میزبانی ورزشگاه جهان‌پهلوان تختی شهرستان اهر در آذربایجان شرقی برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان افزود: این رقابت‌ها با هدف برگزاری نخستین مرحله رنکینگ کمان سنتی کشور برگزار شد و ۱۴۴ کماندار در بخش‌ها و رده‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در رده سنی بزرگسالان بخش بانوان، ندا ریگی از سیستان و بلوچستان با کسب مقام نخست، مدال طلا را از آن خود کرد و فائزه خراسانی از البرز و شهربانو باجلان از مرکزی به ترتیب دوم و سوم شدند.

کرد زابلی گفت: این عنوان، نخستین قهرمانی یک بانوی کماندار سیستان و بلوچستان در مسابقات کمان سنتی قهرمانی کشور است و موفقیتی تاریخی برای ورزش استان به شمار می‌رود.

وی همچنین از عملکرد خدیجه سارانی، دیگر کماندار استان در این رقابت‌ها خبر داد و گفت: سارانی در بخش کوالی با عملکرد موفق در مرحله گروهی، به مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات راه یافت.

کد مطلب 6967022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها