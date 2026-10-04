تمبر اختصاصی روستای نامزد ثبت جهانی دَرَک رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه براهویی اظهار کرد: با توجه به اینکه روستای هدف گردشگری درک در شهرستان زرآباد استان سیستان وبلوچستان به عنوان یکی از ۸ نامزد ایران برای ثبت در فهرست دهکده‌های گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ انتخاب شده، برنامه ریزی های متعددی برای معرفی بیش از پیش ظرفیت‌های این روستای بکر با شاخصه های منحصر بفرد خود انجام شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی سیستان وبلوچستان افزود: در همین رابطه و به منظور معرفی در سطح ملی، تمبر اختصاصی این روستا با بهره‌گیری از طراحی زیبا از تلاقی بیابان، دریا و نماد تک درخت روستای درک که به همت روابط‌عمومی اداره‌کل طراحی شده بود توسط معاون وزیر میراث‌فرهنگی و سایر مدیران ارشد استان سیستان وبلوچستان رونمایی شد.

وی تصریح کرد: مراسم رونمایی این تمبر توسط برزین ضرغامی معاون وزیر میراث‌فرهنگی و حضور مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی کشور، معاون سیاسی اجتماعی استاندار، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، مدیرکل پست و سایر مدیران شهرستانی و فعالان حوزه گردشگری همزمان با مراسم محوری گرامیداشت جشن هفته گردشگری در محل سینما هلال زاهدان برگزار شد.