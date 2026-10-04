پرداخت ۱.۶ همت تسهیلات خرد اشتغال به بخش گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست توسعه کارآفرینی و اشتغال در بخش گردشگری، هم‌زمان با هفته جهانی گردشگری با حضور فعالان زیست‌بوم کسب‌وکار، صاحب‌نظران و مدیران این حوزه برگزار شد.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این بخش با توجه به شرایط اقتصادی کنونی تشریح و بر ضرورت تغییر شیوه سیاست‌گذاری به سمت تصمیم‌های پیشینی تاکید کرد.

وی در ادامه به مقایسه تطبیقی کارایی سرمایه در بخش‌های مختلف پرداخت و تاکید کرد: تمام مسئله ما کمبود پول نیست. هماهنگی‌ها و نحوه تخصیص، تفاوت ایجاد می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد در صنایع سرمایه‌بر و زیربنایی مانند پتروشیمی یا فولاد، به‌ازای هر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تنها بین ۱۹۰تا ۲۰۰ فرصت شغلی پایدار می‌ماند یا ایجاد می‌شود؛ در حالی که همین میزان سرمایه گذاری در صنعت گردشگری می‌تواند بسترساز حفظ و ایجاد ۸۷۰ تا ۹۷۰ شغل باشد. سرعت گردش سرمایه و زمان‌بندی بازگشت اشتغال در این صنعت، با هیچ بخش دیگری برابری نمی‌کند.



معاون وزیر کار تغییر جهت تقاضای سفر را فرصتی تاریخی برای فعالان داخلی دانست و گفت: تا پیش از نوسانات اخیر، سالانه تا ۱۰ میلیون نفر سفر خارجی غیرزیارتی ثبت می‌شد که ارزبری معادل ۷.۵ تا ۱۰ میلیارد دلار به همراه داشت. با بسته شدن این مجاری خروج ارز، تقاضای انباشته‌ای در داخل شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: جامعه همچنان میل شدید به سفر دارد، اما محصول متناسب با این ذائقه جدید را در بازار نمی‌یابد. هنوز اکثر فعالان در چارچوب‌های سنتیِ فروش بلیت و تورهای تکراری گیر افتاده‌اند؛ کمتر مجموعه‌ای روی ده‌ها محصول تخصصی و تجربه‌محور متمرکز شده است تا بتواند این سرمایه در گردش را جذب کند.



وی دو استراتژی هم‌زمان برای تحول اشتغال در این بخش را تشریح و تصریح کرد: باید دو راهبرد را با هم پیش برد؛ تقویت بنگاه‌های بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای پیشران و تنوع‌بخشی به کسب‌وکارهای خرد و نوپا در زنجیره ارزش. زیرساخت‌ها بدون نوآوری در تعریف محصول، خالی می‌مانند؛ فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی دقیقاً در این نقطه می‌توانند نیازها و سلایق دیده‌نشده جامعه را شناسایی کنند و پیش روی مسافر بگذارند.

حسینی با تأکید بر لزوم پرهیز از طرح‌های کاغذی و تصمیم‌گیری در اتاق‌های در بسته اظهار کرد: ما برای آغاز یک برنامه عملیاتی مشترک کنار بخش خصوصی ایستاده‌ایم. اتصال ظرفیت‌های خالی به یکدیگر، توسعه ظرفیت های اشتراکی و به‌اشتراک‌گذاری امکانات، بدون بار مالی سنگین هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. بدنه حاکمیتی آماده است تا گره‌های اجرایی را باز کند و مجوزهای لازم را برای طرح‌های عملیاتی تسهیل کند. اما فعالان در میدان باید مسیرهای مقیاس‌پذیر و گره‌گشا را روی میز بگذارند تا در کنار هم آن را اجرایی کنیم.

این مسئول دولتی ادامه داد: در مجموع تسهیلات خرد اشتغال در سال ۱۴۰۴ معادل حدود ۱.۶ همت با پیش‌بینی حدود ۱۲ هزار فرصت شغلی در حوزه گردشگری و صنایع وابسته به آن پرداخت شده که قطعا ظرفیتی بیش از این دارد و امیدوارم با افزایش صد درصدی امکان توزیع اعتبارات خرد برای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که با پیگیری های مستمر وزیر و معاون گردشگری این وزارتخانه فراهم شده شاهد تحول معناداری در سهم حوزه گردشگری از منابع خرد اشتغال در سال جاری باشیم.