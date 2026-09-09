۲۴۴ طرح تعاونی با بیش از ۲۸ هزار فرصت شغلی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ همزمان با هفته تعاون سال ۱۴۰۵، ۲۴۴ طرح تعاونی در سراسر کشور با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید؛ طرح‌هایی که با سرمایه‌گذاری ۲۱.۴ هزار میلیارد تومان، زمینه ایجاد ۲۸ هزار و ۲۴۶ فرصت شغلی را فراهم کرده‌اند.

این طرح‌ها در حوزه‌های تولید، توزیع، خدمات و مسکن اجرا شده‌اند و مجموع اعضای تعاونی‌های بهره‌بردار آنها به ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر می‌رسد. از مجموع ۲۴۴ طرح قابل افتتاح، ۲۱۴ طرح در حوزه‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی و ۳۰ طرح در حوزه مسکن قرار دارد. در بخش تولیدی، توزیعی و خدماتی نیز ۱۵۳ طرح تولیدی، ۵ طرح توزیعی و ۵۶ طرح خدماتی آماده بهره‌برداری شده است.

از نظر محل اجرای طرح‌ها، ۱۷۷ طرح در شهرها و ۶۷ طرح در مناطق روستایی قرار دارند که گستره فعالیت تعاونی‌ها در نقاط مختلف کشور را نشان می‌دهد. این طرح‌ها در مجموع ۲۸ هزار و ۲۴۶ فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند که ۱۸ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی آن مربوط به تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی و ۹ هزار و ۵۴۶ فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های مسکن است.

مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها ۲۱.۴ همت است که ۱۱.۳ همت آن در تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی و ۱۰.۱ همت در تعاونی‌های مسکن انجام شده است. همچنین ۱۷.۹ همت از این سرمایه‌گذاری از محل آورده اعضای تعاونی‌ها و ۳.۵ همت از محل تسهیلات تأمین شده است. در حوزه مسکن نیز ۳۰ پروژه تعاونی شامل ۳ پروژه مسکن مهر، ۶ پروژه مسکن جهش و ۲۱ پروژه مسکن متعارف به بهره‌برداری می‌رسد. مجموع واحدهای مسکونی در حال ساخت این تعاونی‌ها ۹ هزار و ۶۷۲ واحد است که از این تعداد، ۵ هزار و ۹۳۹ واحد آماده افتتاح و بهره‌برداری شده است.

ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای مسکونی قابل افتتاح ۱۰.۱ همت و ارزش روز این واحدها حدود ۲۴.۶ همت برآورد شده است. افتتاح این طرح‌ها همزمان با هفته تعاون، بخشی از ظرفیت بخش تعاون در حوزه‌های تولید، اشتغال، مسکن، سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی را به نمایش می‌گذارد.