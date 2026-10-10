به گزارش خبرگزاری مهر، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیدار با لوان بوادزه، نماینده جدید دفتر برنامه توسعه و عمران سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران، بر ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه اشتغال، رفاه اجتماعی، توسعه محلی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و کوچک تأکید کرد.

وی با اشاره به پیامدهای جنگ و تحریم بر اقتصاد و معیشت مردم گفت: جامعه ایران با وجود فشارهای سنگین، تاب‌آوری قابل توجهی از خود نشان داده است. به گفته او، رفتار سنجیده مردم در مواجهه با کمبودها و بحران‌ها و حمایت آنان از کشور در شرایط دشوار، نشان‌دهنده ظرفیت بالای اجتماعی ایران است. او ابراز امیدواری کرد جنگ هرچه زودتر پایان یابد و پس از آن، دوره‌ای از شکوفایی اقتصادی و تقویت انسجام اجتماعی آغاز شود.

تغییرات نسلی موضوع محل تمرکز سیاستگذاری اشتغال

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: محدودیت منابع و فشردگی زمان، به‌ویژه در شرایط جنگ و تحریم، ضرورت تمرکز بر موضوعات محدود، مشخص و قابل اجرا را در همکاری‌های دوجانبه بیش از هر زمان دیگری به ما گوشزد می‌کند. همکاری‌ها باید از مرحله مذاکره فراتر بروند و به برنامه اقدام و نتایج ملموس منجر شوند.

وی تبادل تجربه‌های موفق و درس‌آموخته‌های پروژه‌ها، انتقال دانش و اجرای طرح‌های کوچک‌مقیاس را از مسیرهای مناسب برای تحقق این هدف دانست.

حسینی با اشاره به تحولات جمعیتی و نسلی کشور، ورود نسل‌های جدید به بازار کار و افزایش جمعیت سالمند در افق پیش رو را از موضوعات مهم سیاست‌گذاری عنوان کرد.

وی همچنین پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان را یکی از دغدغه‌های جدی بازار کار دانست و بر استفاده از تجربه‌های موفق برای افزایش فرصت‌های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان تأکید کرد.

مدیریت اشتغال نیروی کار خارجی نیز از دیگر محورهایی بود که به گفته او، با توجه به تحولات جمعیتی و وضعیت بازار کار، نیازمند توجه مستمر است.

توسعه منطقه‌ای از اولویت‌های وزارت کار است

معاون وزیر کار، توسعه منطقه‌ای و بومی‌محلی را از اولویت‌های وزارتخانه برشمرد و صندوق‌های خودیار را تجربه موفقی در ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار دانست و تاکید کرد: صندوق‌های خودیار با سابقه‌ای نزدیک به دو دهه و فعالیت بیش از ۱۵ هزار صندوق حاکی از تجربه موفق ایران در این زمینه هستند می‌توانند الگوی مناسبی برای کشورهای مشابه باشند.

وی همچنین برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی صندوق تاب‌آوری به منظور حمایت فوری و آسان از کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط را از زمینه‌های بالقوه همکاری با UNDP دانست و گفت: مستندات و مقدمات این طرح فراهم شده و پیگیری مراحل تأسیس و اجرا می‌تواند آن را به یکی از برنامه‌های مشترک تبدیل کند.

حسینی اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ و توسعه زنجیره‌های ارزش در حوزه‌هایی مانند گیاهان دارویی، پوشاک و نوغان‌داری را از فرصت‌های مهم اشتغال‌زایی دانست. او با اشاره به تنوع فرهنگی و قومی ایران، اشتغال جوانان روستایی و عشایری را نیز از محورهای موثر همکاری مشترک عنوان کرد.

این مسئول دولتی در ادامه، آمادگی این وزارتخانه را برای میزبانی نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت تبادل تجارب موفق در حوزه‌هایی چون توسعه منطقه‌ای، تاب‌آوری کسب‌وکارهای خرد و کوچک و متوسط در شرایط بحران و جوانان کار آفرین اعلام کرد.

نماینده UNDP: این دیدار نشانه‌ای از تمایل دو طرف برای توسعه تعاملات است

در این دیدار لوان بوادزه، نماینده مقیم جدید UNDP در ایران، نیز با ابراز خرسندی از حضور در ایران و دیدار با مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر علاقه‌مندی این نهاد به تداوم و گسترش همکاری‌ها تأکید کرد.

وی گفت: دعوت و برگزاری این دیدار را نشانه‌ای از تمایل دو طرف برای توسعه تعاملات می‌داند و از علاقه و احترام خود به تاریخ، فرهنگ و مردم ایران سخن گفت.

بوادزه با اشاره به مأموریت UNDP توضیح داد که این نهاد در ایران بر حوزه توسعه تمرکز دارد؛ حوزه‌ای که به گفته او، مستقیماً با مردم، رفاه و بهبود شرایط زندگی آنان پیوند خورده است. او حوزه کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را گسترده دانست و گفت اشتغال، رفاه اجتماعی و حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک، زمینه‌هایی هستند که می‌توانند این وزارتخانه را به یکی از شرکای مهم UNDP در ایران تبدیل کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده مقیم UNDP تأکید کرد که تعامل موجود برای پیشبرد همکاری‌ها کافی نیست و دو طرف باید درباره اولویت‌های مشترک و ظرفیت‌های اجرایی به جمع‌بندی برسند. او با اشاره به محدودیت منابع و دشواری‌های ناشی از شرایط جاری، بر شناسایی حوزه‌هایی تأکید کرد که هم با نیازهای کشور و هم با توان و امکانات شبکه گسترده UNDP در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تناسب داشته باشند.

در این دیدار، دو طرف بر پیگیری همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اشتغال و رفاه اجتماعی، توسعه محلی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تبادل تجربه تأکید کردند. همچنین پیشنهاد شد با تعیین اولویت‌های مشخص و تدوین برنامه اقدام، زمینه تبدیل گفت‌وگوهای پیشین به طرح‌های اجرایی و نتیجه‌محور فراهم شود.