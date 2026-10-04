انتقاد از تاخیر در تکمیل بازارچه جنت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی در جلسه روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گذشت چند ماه از آتش‌سوزی بازارچه جنت و وعده تحویل محل جدید به کسبه، گفت: این پروژه در حال حاضر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نسبت به برنامه با عقب‌ماندگی مواجه است؛ از متولیان امر می‌خواهیم با رویکرد جهادی، روند احداث بازارچه را تسریع کنند.

وی افزود: از بهمن‌ ۱۴۰۴ که حادثه حریق در آنجا رخ داد، پیگیری‌های لازم صورت گرفته است تا محل جدید این بازارچه مشخص شود و احداث بازارچه در آن محل انجام شود.

بابایی ادامه داد: حدود یک ماه قبل از محل جدید بازدید کردم و متولیان امر در شرکت ساماندهی مشاغل قول دادند که ظرف مدت یک ماه، آنجا را تحویل کسبه دهند، اما امروز که در خدمت شما هستیم، این پروژه صرفاً ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و نسبت به برنامه با عقب‌ماندگی مواجه هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: خواهشم از متولیان امر این است که هرچه سریع‌تر با رویکرد جهادی، این پروژه را به سرانجام برسانند تا موضوع ساماندهی کسبه محترم بازارچه جنت هرچه زودتر به نتیجه برسد.