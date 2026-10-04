پیشرفت پروژه ۱۲۱۶ واحدی شهید محمدخانی یزد بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طلائی‌مقدم صبح یکشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از پروژه ۱۲۱۶ واحدی شهید محمدخانی یزد بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه و روند اجرای عملیات مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح نیز مطرح شد.

سیدمهدی طلایی مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در جریان این بازدید خطاب به پیمانکاران بر تسریع در اجرای عملیات، رفع موانع و پیگیری مستمر برای پیشبرد پروژه تأکید کرد.

همچنین بر رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده و اتخاذ تمهیدات لازم برای تکمیل و بهره‌برداری به‌موقع از واحدهای مسکونی تأکید شد.