تکرار خسارت سیل ۱۴۰۱ در یزد پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، مجید دهقانیزاده در پنجمین نشست شورای فنی استان در سال ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت ضمانت اجرایی این سند اظهار کرد: برای تحقق اهداف کیفی در صنعت ساختوساز، مفاد سند راهبردی بتن باید در قالب شاخصهای تخصصی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و شهرداریها در جشنواره شهید رجایی استان لحاظ شود.
معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد افزود: این اقدام میتواند زمینه پایبندی بیشتر دستگاهها به استانداردهای فنی و الزامات کیفی در اجرای پروژههای عمرانی را فراهم کند.
ضرورت پیشگیری از تکرار خسارتهای سیلابی
مجید دهقانیزاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیر شورای فنی استان یزد نیز با اشاره به پیشبینیهای جوی و تجربه سیل مرداد ۱۴۰۱ در استان، بر ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
وی گفت: تجربه سیلابهای گذشته نشان داده است که اجرای بهموقع اقدامات فنی، حتی اقدامات ساده و جزئی، میتواند از وقوع خسارتهای سنگین جلوگیری کند و تکرار خسارتهای مشابه قابل پذیرش نیست.
دهقانیزاده با اشاره به محدودیت منابع مالی استان افزود: با توجه به شرایط بودجهای و محدودیت منابع، استان ظرفیت جبران دوباره خسارتهای سنگین ناشی از سیلاب را ندارد و باید اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد.
وی لایروبی مسیلها، مقاومسازی و پایش مستمر سازههای آبی-خاکی و اتخاذ تدابیر فنی و عاجل را از اقدامات ضروری برای کاهش خطرات ناشی از بارندگیها عنوان کرد.
آمادهباش دستگاههای اجرایی برای فصل بارش
سیدمهدی طلائیمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد نیز در این نشست بر آمادگی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان برای مواجهه با بارندگیهای فصلی تأکید کرد.
وی رعایت الزامات فنی، استانداردهای روز مهندسی و نظارت مؤثر و میدانی بر پروژههای عمرانی را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید از ظرفیت کارشناسی شورای فنی استان برای ارتقای کیفیت اجرای طرحهای عمرانی، کاهش نقایص فنی و افزایش بهرهوری منابع عمومی استفاده شود.
در ادامه این نشست، گزارش اقدامات مدیریت بحران استانداری یزد برای ارزیابی ایمنی سازههای آبی-خاکی و کانالهای هدایت روانآبها ارائه شد.
همچنین گزارش کارگروه نظارت شورای فنی درباره روند اجرا و احداث ساختمان ادارهکل امور مالیاتی استان بررسی و جمعبندی شد.
بررسی پروندهها و استعلامهای واصله به کمیته پیمان و ضوابط فنی شورا و همچنین بررسی کلیات بخشنامه مربوط به بهکارگیری مجریان ذیصلاح در نظام فنی و اجرایی از دیگر محورهای پنجمین نشست شورای فنی استان یزد بود.
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