به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه، مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار کرمانشاه عصر پنجشنبه ۷ آبان‌ماه، در راستای تأکید استاندار بر نظارت میدانی و مستمر بر اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از چند طرح در دست اجرا در شهر کرمانشاه بازدید کردند.

در این بازدید که با وجود بارندگی انجام شد، نجفی معاون امور عمرانی استانداری، آهکی مدیرکل راه و شهرسازی استان و شهردار کرمانشاه از پروژه نهضت ملی مسکن سراج، طرح ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی و پروژه ۵ هزار و ۴۰۰ واحدی شهید طهماسبی دیدن کردند.

مسئولان حاضر در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت طرح‌ها و مراحل اجرای عملیات عمرانی را بررسی کردند و با حضور در محل پروژه‌ها، از نزدیک در جریان مسائل و موانعی قرار گرفتند که روند اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در ادامه این برنامه، نشست فنی با حضور مسئولان و عوامل مرتبط در کارگاه پروژه ۵ هزار و ۴۰۰ واحدی شهید طهماسبی برگزار شد. در این جلسه، مشکلات فنی و اجرایی طرح مورد بحث قرار گرفت و راهکارهای لازم برای برطرف کردن موانع موجود بررسی شد.

در این نشست همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و مجموعه‌های اجرایی تأکید شد تا با پیگیری مسائل موجود و تسهیل روند اجرای عملیات، پیشرفت پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

بر اساس دستور استاندار کرمانشاه، بازدیدهای میدانی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به‌صورت منظم ادامه خواهد داشت. هدف از این برنامه، ارزیابی مستمر پیشرفت طرح‌ها، شناسایی مشکلات در محل اجرا و پیگیری اقدامات لازم برای رفع موانع است.

تقویت نظارت میدانی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و شتاب‌بخشیدن به اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر کرمانشاه، از اهداف این روند نظارتی عنوان شده است.