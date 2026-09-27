به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، سیدمهدی طلائی‌مقدم در سی‌وپنجمین نشست شورای آب استان که به ریاست استاندار یزد برگزار شد، اظهار کرد: موضوعات مختلف حوزه آب از جمله خط دوم آب شرب و خط دوم انتقال آب خلیج فارس در این نشست بررسی شد.

وی افزود: برای دریافت مجوز کمیسیون ماده ۲۳ خط دوم آب شرب استان، پنج موضوع و مجوز مورد نیاز بود که تاکنون چهار مورد آن اخذ شده و تنها مجوز مربوط به محیط زیست باقی مانده است که با جدیت در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد درباره خط دوم انتقال آب خلیج فارس نیز گفت: در این طرح مشکل خاصی از نظر مجوزهای کمیسیون ماده ۲۳ وجود ندارد و مهم‌ترین موضوع، تأمین منابع مالی است که پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت شهید رئیسی درباره استفاده از حقوق دولتی معادن، اقدامات لازم برای تأمین منابع مالی انجام شده و بخش قابل‌توجهی از اعتبارات مورد نیاز تأمین شده است.

طلائی‌مقدم خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی دو قطعه نخست خط دوم انتقال آب خلیج فارس از سمت دریا آغاز شده و این خط پس از عبور از استان کرمان وارد استان یزد خواهد شد. بخشی از ظرفیت این خط برای تأمین آب شرب و بخشی برای مصارف صنعتی اختصاص می‌یابد.

وی افزود: برای قطعه چهارم این طرح در استان یزد نیز تلاش می‌شود عملیات اجرایی به‌زودی آغاز شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد همچنین از بررسی موضوع صرفه‌جویی و بازتخصیص آب در بخش صنعت خبر داد و گفت: تخصیص‌های آبی که طی سال‌های گذشته به واحدهایی انجام شده اما طرح مربوطه اجرایی نشده است، در جلسات متعدد بررسی می‌شود تا این ظرفیت به واحدهای واجد شرایط از جمله طرح‌های مرتبط با انرژی و واحدهای منطبق با برنامه یزد پایدار اختصاص یابد.