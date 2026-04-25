به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در نشست هم‌اندیشی میان شرکت توانیر و سندیکای صنعت برق که با حضور محمد اله‌داد سرپرست شرکت توانیر، محمدهادی فقیه‌زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق و جمعی از اعضای سندیکا برگزار شد، موضوعاتی همچون تهاتر بدهی‌ها و مطالبات، حل چالش‌های قراردادی، تأمین نقدینگی و تسریع در روند تأمین تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت.

راه‌اندازی میز خدمت مشترک میان توانیر، سندیکای صنعت برق و برخی دستگاه‌ها با هدف پیگیری یکپارچه مطالبات و بهبود فرایندهای اجرایی در صنعت برق کشور از محورهای اصلی این نشست بود.

اله‌داد در این نشست با قدردانی از تلاش شرکت‌های تأمین‌کننده کالا و پشتیبان تجهیزات صنعت برق در شرایط ویژه و فشارهای موجود، ضمن تقدیر از کارکنان شرکت‌های عضو سندیکا و صنایع وابسته، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید کرد.

وی دستور تسریع در تشکیل میز خدمت سه‌جانبه و پیگیری جدی پرداخت مطالبات شرکت‌های عضو سندیکا را صادر کرد.

در ادامه، نمایندگان سندیکای صنعت برق مهم‌ترین مطالبات خود را مطرح کردند که شامل تأمین نقدینگی لازم برای شرکت‌های عضو، تشکیل کارگروه ویژه بررسی قراردادهای متوقف، پیگیری تهاتر مطالبات با بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی شرکت‌ها، تسهیل گردش کار میان شرکت‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تخصیص ارز و رفع موانع تأمین تجهیزات وارداتی مورد نیاز صنعت برق است.

همچنین موضوعات دیگری همچون بررسی مشکلات قراردادی با توجه به شرایط جاری کشور، اولویت‌بندی قراردادهای موجود و آتی، شفاف‌سازی نیازهای فنی و مالی، تأمین مواد اولیه و پایش موجودی انبار شرکت‌های تأمین‌کننده برای جلوگیری از شوک به بازار نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پیگیری سهمیه ارزی و تسهیل فرایندهای مربوط به تأمین نیازهای ارزی بخش خصوصی از دیگر محورهای این نشست بود.

در پایان جلسه، طرفین بر لزوم تعامل مستمر، تسریع در روند اجرای قراردادها و حل اختلافات موجود با هدف تقویت زنجیره تأمین و افزایش پایداری صنعت برق کشور تأکید کردند.