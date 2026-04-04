به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو سندیکای صنعت برق ایران با صدور بیانیهای ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تأکید کرد هرگونه حمله به تأسیسات زیرساختی برق نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل است. در این بیانیه آمده است که بر اساس کنوانسیونهای ژنو و قطعنامه ۲۵۷۳ شورای امنیت، زیرساختهای غیرنظامی از جمله تأسیسات حیاتی برق باید از هرگونه حمله نظامی مصون باشند.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است که بخش قابل توجهی از نیروگاههای کشور با سرمایهگذاری بخش خصوصی ساخته شده و متعلق به مردم است و هرگونه تعرض به این تأسیسات، نشاندهنده بیاساس بودن ادعاهای کشورهایی است که خود را حامی مردم معرفی میکنند.
سندیکای صنعت برق ایران در ادامه اعلام کرده است که تمامی ظرفیتهای فنی، لجستیکی و نیروی انسانی متخصص بخش خصوصی برای پشتیبانی از پایداری شبکه برق کشور در آمادگی کامل قرار دارد. بر این اساس، در هماهنگی نزدیک با مدیران و کارکنان وزارت نیرو، اقدامات لازم برای حفظ تابآوری شبکه، تأمین تجهیزات مورد نیاز و جبران خسارات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است تا ارائه خدمات صنعت برق به مردم با کمترین اختلال ادامه یابد.
در پایان این بیانیه تأکید شده است که صنعت برق بهعنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد و جامعه کشور، با همراهی بخش خصوصی در کنار مردم ایران ایستاده و تا برقراری ثبات و تأمین امنیت و آرامش شهروندان، برای حفاظت از زیرساختهای کشور و خدمترسانی پایدار تلاش خواهد کرد. همچنین برای سلامتی و پیروزی نیروهای مسلح کشور در دفاع از ایران دعا شده است.
نظر شما