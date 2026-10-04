بارش باران و برف در راه اردبیل

محید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه نقشه های هواشناسی، از امروز یکشنبه تا صبح دوشنبه، آسمان استان ابری و مه‌آلود خواهد بود و همراه با وزش باد خزری، هوایی نسبتاً سرد پاییزی در سطح استان حاکم می‌شود. با توجه به ماندگاری پرفشار سطح زمین در منطقه و نفوذ هوای مرطوب خزری، در برخی نقاط بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از دوشنبه تا نزدیک ظهر سه‌شنبه، جو نسبتاً پایدار و در میانه روزها افزایش نسبی دما در استان انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: از بعدازظهر سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی تازه، همراه با وزش باد (گاهی شدید) و افزایش ابر، در بیشتر مناطق استان رگبار و رعدوبرق (با احتمال برخورد صاعقه) پیش‌بینی می‌شود. همچنین از عصر سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه، بارش برف در ارتفاعات سبلان دور از انتظار نیست.

کوهی ادامه داد: دوباره از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان هفته، جوی نسبتاً پایدار با آسمانی صاف تا نیمه‌ابری خواهیم داشت.