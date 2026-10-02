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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

برخورد با خائنان وطن‌فروش همچون سربازان دشمن خواهد بود

برخورد با خائنان وطن‌فروش همچون سربازان دشمن خواهد بود

اردبیل- فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل گفت: برخورد با خائنان وطن‌فروش همانند سرباز دشمن خواهد بود که چشم طمع به خاک کشور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: دشمن در تمام جبهه ها برای مقابله با نظام اسلامی برنامه دارد اما مردم مبعوث شده همه این فتنه ها و توطئه ها را در نطفه خفه خواهند کرد.

وی اتحاد و انسجام مردم را عامل پیروزی و سد مستحکم در برابر حرکت دشمن خبیث دانست و خاطرنشان کرد: توان نیروهای مسلح و حضور بابصیرت مردم دشمن را عصبانی کرده و آنها را به وحشت انداخته است.

فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه پیروز میدان مردم بااراده ایران و دفاع جانانه آحاد جامعه است، گفت: امروز تمام رهبران دنیا به پیروزی ایران در مقابل قدرت پوشالی استکبار جهانی اعتراف می کنند و حتی خود دشمنان نیز به این امر اذعان دارند.

سردار تقوی افزود: دشمنی که از این ملت در میدان سیلی سختی را خورده است برای نجات خود به محاصره دریایی و هوایی روی آورده و تلاش می کند تا با تحریم تمام عیار اقتصادی مردم ما را از نفس بیندازد.

وی ادامه داد: این حرکت دشمن عجز کامل است و هرگز به هدف خود در شکستن اراده ملت و ایجاد دوقطبی در کشور و برهم زدن امنیت و آرامش ایران دست نخواهد یافت.

فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل تصریح کرد: تضعیف دشمن در همه جبهه ها الگوی اقتدار و صلابت ملت ایران است و بالاتر از پهپاد و موشک در این جنگ روانی ما به صلابت و قدرت بی نظیر دست پیدا می کنیم.

سردار تقوی عملیات روانی دشمن را برای شکستن اتحاد و انسجام ملی و ایجاد تقابل در داخل کشور یادآور شد و بیان کرد: یکی از ابزارهای نخ نما شده دشمن در این جنگ روانی شایعه پراکنی و معکوس کردن واقعیت هاست تا به نوعی با دوقطبی بتواند همگرایی داخلی را به هم بزند.

وی گفت: این حیله و نیرنگ دشمن اراده ما را سست نکرده بلکه با تکیه بر عناصر قوام بخش اتحاد ملی سعی خواهیم کرد ترفندهای دشمن را خنثی کنیم.

رئیس پلیس استان اردبیل افزود: باید همه به قانون و حفظ نظم و امنیت پایبند باشیم و در صیانت از این امر پلیس را کمک کرده و به آنها یاری برسانیم.

سردار تقوی اظهار کرد: نقشه دشمن ایجاد آشوب و نابسامانی در داخل کشور است که ما به برهم زنندگان امنیت و آرامش هشدار می دهیم که مراقب نقشه دشمن باشند و در زمین آنها بازی نکنند.

وی خاطرنشان کرد: ما برخورد قاطع و بدون تزلزل را با برهم زنندگان نظم و امنیت در پیش گرفتیم و به خائنان وطن فروش اعلام می کنیم که هرگونه تقابل با پلیس رفتاری همانند سرباز دشمن را به همراه خواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل گفت: در یک سال گذشته تمامی یگان های انتظامی از مرزبای گرفته تا پلیس های تخصصی و یگان امداد به حال آماده باش درآمده اند تا در تامین امنیت استان اردبیل شایسته عمل کنند.

کد مطلب 6965521

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