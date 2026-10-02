به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل، با اشاره به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اظهار کرد: این روزها وزیر خزانه‌داری آمریکا خودش را به شدت به آب و آتش می‌زند و با تمام توان تحریم‌ها را تشدید می‌کند؛ چرا در گذشته با این شدت عمل نمی‌کرد و حالا با تمام شدت تقلا می‌کند؟

وی افزود: تمام تقلای وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نجات ترامپ از یک باتلاق وحشتناک است که ایران برای ترامپ درست کرده است. سقوط ترامپ در انتخابات آمریکا قطعی است؛ وزارت خزانه‌داری می‌خواهد او را از سقوط نجات دهد و لذا تحریم‌ها را تشدید می‌کند تا فرجی از راه برسد. در چنین موقعیتی، مسئولان محترم کشور ذره‌ای کوتاه نیایند؛ به این مرد خبیث فرصت نجات قبل از انتخابات آمریکا ندهید. الان فرصت خوبی برای اسقاط او و انتقام از او پیدا شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: به تعبیر ما آذری‌ها، خرگوش به چوب چوپان گرفتار شده است! یک شخصیت مهم آذری از کشور آذربایجان با من تماس گرفت و گفت: «گوساله به بستان وارد شده؛ او را محکم بزنید!» این هم یک ضرب‌المثل آذری است. ما غیر از این راهی نداریم؛ اگر کوتاه بیاییم، قطعاً امتیازهای کمرشکنی که موجودیت کشور را به خطر می‌اندازند، از ما خواهند خواست.

وی افزود: رهبر شهید ما فرمود: هزینه مقاومت از هزینه سازش کمتر است. این سخن تماماً حکمت است و اگر با آب طلا نوشته شود، باز کم است.

آیت‌الله عاملی با تبیین نقش رژیم صهیونیستی در گمراه کردن ترامپ خاطرنشان کرد: ترامپ با ریسمان نتانیاهو و رئیس موساد داخل این چاه شده است. آن‌ها گفتند: «اگر این برنامه‌ها را علیه ایران انجام بدهی، حتماً نتیجه می‌گیری.» همه کارشناسان مخالفت کردند، ولی ترامپ در تله آن دو نفر افتاد و آن دو نفر الآن به شدت نگران هستند که اگر محاصره جواب ندهد، آن‌ها خراب خواهند شد.

وی افزود: بنابراین مبادا مسئولان ما ذره‌ای کوتاه بیایند؛ آن‌ها فوراً همان تنازل و انفعال را برمی‌دارند و به ترامپ می‌گویند: «دیدی که ما درست تشخیص دادیم؟» ما باید چشم هر دو قاتل را گریان کنیم.

امام جمعه اردبیل گفت: همه دقت کنند که در حال حاضر یک روز برای نتانیاهو و رئیس موساد مانند یک سال می‌گذرد؛ چون به شدت منتظر هستند که ملت ایران با آن‌ها همکاری کند و اگر نکند، جوابی برای ترامپ ندارند. آن‌ها آخرین تیر خود را انداخته‌اند، اما به هدف نخورده و ان‌شاءالله نخواهد خورد. ترامپ نیز خیلی عجله دارد، چون از جهت نظرسنجی در حال سقوط آزاد است و لذا مدام می‌گوید: «به زودی جنگ را تمام می‌کنم.»

وی افزود: نتانیاهو به ترامپ امید می‌دهد که «ادامه بده، ساقط می‌شوند»؛ در حالی که خداوند به ما امید می‌دهد که:«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» (و [در انجام فرمان‌های حق و در جهاد با دشمن] سستی نکنید و [از پیش‌آمدها و حوادث و سختی‌هایی که به شما می‌رسد] اندوهگین نشوید که شما اگر مؤمن باشید، برترید.)

آیت الله عاملی ادامه داد: ترامپ مدام به ملت خود امید می‌دهد که «گرانی‌ها و کمبودها را تحمل کنید؛ در حال اسقاط ایران هستم». همه این‌ها حرف نتانیاهو است. ما همه جنایت‌ها را از صهیونیست‌ها می‌دانیم؛ آن‌ها جرثومهٔ جنایت و فساد دنیا هستند.

وی افزود: سخنی با ترامپ دارم: تو تمام جنگ‌های خود را مثل رؤسای قبلی با تشویق و وعده‌وعید اسرائیل شروع کردی؛ جنگ ما و محاصره ما را با وعده‌های نتانیاهو شروع کردی. او به تو اطمینان داد که اگر حمله کنی، اگر رهبر را ترور کنی، اگر محاصره دریایی و هوایی درست کنی، در عرض یک هفته ایران شکست می‌خورد. حالا که حرف‌های او دروغ از آب درآمده، اگر عرضه و شرف داری به صورت او تف کن که تو را به این باتلاق کشاند و بی‌آبرو کرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به تهدیدهای اخیر ترامپ گفت: این روزها مانند هفت ماه گذشته، ترامپ طبق سیره مالوف خود بار دیگر ایران را تهدید کرد. استاد او به او گفت: «تهدید کن، تهدید کن، تهدید کن؛ دروغ بگو، دروغ بگو، دروغ بگو.» او بارها ایران را به نابودی تهدید کرده است و مانند اسلاف خود ناکام مانده و ناکام خواهد ماند.

وی ادامه داد: ترامپ گفت ایران را ساقط می‌کنم، اما نتوانست؛ نتانیاهو گفت در بنت جبیل خطبه خواهم خواند، اما نتوانست؛ جولانی گفت به کربلا خواهم رفت، اما نتوانست؛ رئیس آل سعود گفت به صنعا وارد خواهم شد، اما نتوانست؛ آخوندهای خبیث سعودی، خمیس و خنجر، گفتند در جرف‌الصخر نماز خواهیم خواند، اما نتوانستند؛ صدام گفت سه روزه ایران را می‌گیرم، اما نتوانست؛ پمپئو گفت کریسمس را در ایران جشن خواهیم گرفت، اما نتوانست؛ باز پمپئو گفت ملت ایران را آن‌قدر گرسنه نگه می‌داریم تا در برابر ما رکوع کنند، اما نتوانست؛ رامسفلد آرزو کرد ایران از روی نقشه حذف شود، اما نتوانست؛ یک نماینده آذربایجان گفت ایران را از روی نقشه حذف می‌کنیم، اما نتوانست. همه به جهنم رفتند یا ضایع شدند، ولی شیعیان علی بن ابی‌طالب (ع) راست‌قامت ایستاده‌اند. چرا ما ایستادیم؟ چون ریشه‌داریم؛ به تعبیر قرآن: «کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا» (مانند درخت پاک است، ریشه‌اش استوار و پابرجا و شاخه‌اش در آسمان است. میوه‌اش را به اجازه پروردگارش در هر زمانی می‌دهد.)