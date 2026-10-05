باران، رعدوبرق و برف در ارتفاعات سبلان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت پیش بینی آب و هوای استان اعلام کرد: براساس آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز (دوشنبه 13 مهر) آسمان غالب مناطق استان ابری و مه آلود همراه با وزش باد ملایم بوده و در ساعات شبانه و اوایل صبح در نوار شرقی و شمالی همراه با بارش باران ریزه خواهد بود اما در اواسط روز ازمیزان ابرناکی کاسته خواهد شد.

از فردا (سه شنبه14 مهر) با نفود سامانه بارشی به استان، تا صبح چهارشنبه (15 مهر) جو استان ناپایدار بوده و شاهد آسمانی غالباً نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد (گاهی با سرعت تند) و بارش باران خواهیم بود، که بارش ها عمدتاً در ساعات عصر و شب بصورت رگبار و رعدوبرق با احتمال اصابت صاعقه و در ارتفاعات سبلان بصورت برف پیش بینی می شود.

لذا توجه به توصیه های هشدار سطح زرد (شماره 23) تاکید می گردد.

از ظهر روز چهارشنبه با خروج سامانه بارشی از میزان ناپایداری ها کاسته شده و جوی پایدار برای آخر هفته انتظار می رود.