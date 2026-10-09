هوای اردبیل ناپایدار شد؛ بارش باران و برف در ارتفاعات سبلان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل اعلام کرد بر اساس نقشه های هواشناسی و پیرو هشدار صادره (سطح زرد - شماره ۲۴) از امروز با ورود سامانه بارشی به منطقه، شرایط جوی در سطح استان ناپایدار شده و ضمن وزش باد، هوای نسبتاً خنکی در سطح استان حاکم می گردد.

با فعالیت این سامانه بارشی طی امروز تا اواخر وقت فردا (شنبه ۱۸ مهر) در بیشتر مناطق استان بارش باران گاهی بصورت رگبار و رعدوبرق (و در اتفاعات سبلان بارش برف) پیش بینی می شود. اوج بارش باران طی امشب تا قبل از ظهر فردا انتظار می رود.

روز شنبه با شمالی شدن جریانات جوی، آسمان اغلب مناطق استان ابری و مه آلود توام با بارش باران بوده و هوای نسبتاً سردی در سطح استان پیش بینی می شود.

با خروج سامانه بارشی از روز یکشنبه تا اواخر هفته آینده شرایط جوی نسبتاً پایدار بوده و از اواسط هفته آینده دمای هوا بطور نسبی افزایش می یابد.