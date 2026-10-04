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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

مقابله با پسماندسوزی و آلودگی هوا در استان مرکزی مورد توجه ویژه است

مقابله با پسماندسوزی و آلودگی هوا در استان مرکزی مورد توجه ویژه است

اراک- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از تشدید اقدامات نظارتی برای مقابله با پسماندسوزی، خودروهای آلاینده و منابع انتشار آلودگی هوا در نیمه دوم سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال ۴۲ روز آلوده در اراک ثبت شد که نسبت به ۵۳ روز آلوده مدت مشابه سال گذشته، ۱۱ روز کاهش داشته است.

وی افزود: با وجود ظرفیت شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار، روزهای متأثر از این پدیده در استان محدود بود و در برخی مقاطع شاخص آلودگی به حدود ۵۰۰ رسید که مقطعی بود.

وی تأمین سوخت مناسب نیروگاه‌ها را از محورهای مهم برنامه کاهش آلودگی هوا دانست و تصریح کرد: این موضوع در سطح ملی پیگیری می‌شود تا در نیمه دوم سال، به‌ویژه در اراک، شازند، ساوه و دیگر مناطق صنعتی، امکان استفاده بیشتر از سوخت‌های با آلایندگی کمتر فراهم شود.

وی ادامه داد: مقابله با پسماندسوزی در حاشیه اراک، شرق فراهان و محور جاده تهران نیز در دستور کار قرار گرفته و کمیته مشترکی با شهرداری‌های استان، به‌ویژه شهرداری اراک، برای پیگیری این موضوع تشکیل خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: همزمان با افزایش تردد و شکل‌گیری وارونگی دما، برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی، به‌ویژه خودروهای دودزا و آلاینده، باید با جدیت بیشتری انجام شود.

وی پیگیری اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان را از دیگر برنامه‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست، تسهیلات نوسازی ناوگان ارائه می‌شود و از ظرفیت خودروسازان اراک، ساوه و خمین برای نوسازی تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها استفاده خواهد شد.

انصاری بیان کرد: در نیمه دوم سال، مدیریت سوخت نیروگاه‌ها، کنترل صنایع و صنوف آلاینده، مقابله با پسماندسوزی، تشدید نظارت بر معاینه فنی و نوسازی ناوگان، محور اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در استان خواهد بود.

کد مطلب 6967276

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