مقابله با پسماندسوزی و آلودگی هوا در استان مرکزی مورد توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال ۴۲ روز آلوده در اراک ثبت شد که نسبت به ۵۳ روز آلوده مدت مشابه سال گذشته، ۱۱ روز کاهش داشته است.

وی افزود: با وجود ظرفیت شکل‌گیری کانون‌های گردوغبار، روزهای متأثر از این پدیده در استان محدود بود و در برخی مقاطع شاخص آلودگی به حدود ۵۰۰ رسید که مقطعی بود.

وی تأمین سوخت مناسب نیروگاه‌ها را از محورهای مهم برنامه کاهش آلودگی هوا دانست و تصریح کرد: این موضوع در سطح ملی پیگیری می‌شود تا در نیمه دوم سال، به‌ویژه در اراک، شازند، ساوه و دیگر مناطق صنعتی، امکان استفاده بیشتر از سوخت‌های با آلایندگی کمتر فراهم شود.

وی ادامه داد: مقابله با پسماندسوزی در حاشیه اراک، شرق فراهان و محور جاده تهران نیز در دستور کار قرار گرفته و کمیته مشترکی با شهرداری‌های استان، به‌ویژه شهرداری اراک، برای پیگیری این موضوع تشکیل خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: همزمان با افزایش تردد و شکل‌گیری وارونگی دما، برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی، به‌ویژه خودروهای دودزا و آلاینده، باید با جدیت بیشتری انجام شود.

وی پیگیری اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان را از دیگر برنامه‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست، تسهیلات نوسازی ناوگان ارائه می‌شود و از ظرفیت خودروسازان اراک، ساوه و خمین برای نوسازی تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها استفاده خواهد شد.

انصاری بیان کرد: در نیمه دوم سال، مدیریت سوخت نیروگاه‌ها، کنترل صنایع و صنوف آلاینده، مقابله با پسماندسوزی، تشدید نظارت بر معاینه فنی و نوسازی ناوگان، محور اجرای برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در استان خواهد بود.