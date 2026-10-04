به گزارش خبرنگار مهر، افزایش زمان ایستایی کامیون‌ها در مرزهای خروجی کشور به یکی از چالش‌های جدی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و تجارت خارجی تبدیل شده است؛ به‌طوری که میانگین زمان توقف ناوگان به ۱۷ تا ۲۰ روز رسیده و هزاران کامیون در مرزهای بازرگان، دوغارون و پلدشت در صف خروج قرار دارند.

براساس آخرین اخبار و آمارهای منتشرشده طی روزهای اخیر، بیشترین میزان ایستایی کامیون‌ها مربوط به مرز پلدشت است و پس از آن، مرزهای بازرگان و دوغارون نیز با تراکم بالای ناوگان مواجه هستند.

در حال حاضر حدود ۷ هزار کامیون در مرز بازرگان، نزدیک به ۶ هزار کامیون در مرز دوغارون و حدود ۴ هزار دستگاه کامیون نیز در مرز پلدشت در انتظار خروج هستند؛ وضعیتی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، می‌تواند تبعات قابل‌توجهی برای روند تجارت خارجی کشور به همراه داشته باشد.

توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها صرفاً به معنای معطلی رانندگان در مرز نیست، بلکه آثار اقتصادی آن به بخش‌های مختلف زنجیره تجارت و حمل‌ونقل تسری پیدا می‌کند. خواب سرمایه، خواب ناوگان و زمین‌گیر شدن کامیون‌های ایرانی از جمله پیامدهای مستقیم این وضعیت است؛ پیامدهایی که در صورت تداوم، آثار خود را در بلندمدت بر عملکرد بخش حمل‌ونقل و تجارت خارجی کشور نشان خواهد داد.

از سوی دیگر، طولانی شدن زمان توقف ناوگان به‌طور مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و در نهایت می‌تواند موجب کاهش قدرت رقابتی کالاهای صادراتی ایران در بازارهای هدف شود؛ به‌گونه‌ای که کالای ایرانی برای مشتری و طرف خارجی از نظر اقتصادی و تجاری توجیه خود را از دست بدهد.

مرز باید محل عبور باشد، نه توقف کامیون‌ها

در همین رابطه، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترانزیت جاده‌ای کشور و تصمیمات اتخاذشده برای مدیریت مرزها و کاهش زمان توقف کامیون‌ها اظهار کرد: براساس تصمیمات اتخاذشده، مرز باید صرفاً محل عبور باشد و نباید به محل توقف کامیون‌ها تبدیل شود.

وی افزود: از طرف ایران اعلام شده است که از امروز کنترل‌های گمرکی به داخل گمرکات منتقل شود و مرزها برای تسهیل تردد و عبور ناوگان باز شوند.

سنندجی در پایان با تأکید بر نامطلوب بودن شرایط فعلی در مرزهای کشور و طولانی شدن زمان توقف کامیون‌ها خاطرنشان: وضعیت موجود در مرزها و میزان ایستایی کامیون‌ها مطلوب نیست،در صورت اجرای این تصمیم، اقدام بزرگی در راستای تسهیل تردد ناوگان انجام خواهد شد و زمان توقف کامیون‌ها در مرزها می‌تواند به کمترین حد ممکن برسد.