توقف کامیون در مرز روزانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ دلار هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) در نشست خبری هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تغییر مسیر جابه‌جایی کالا در پی تحولات حوزه دریایی، اظهار کرد: بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد کالاهای کشور از طریق دریا جابه‌جا می‌شد؛ چراکه حجم بالای کالا را نمی‌توان در شبکه ریلی و جاده‌ای جابه‌جا کرد و بخش عمده این بار به دلیل ظرفیت کشتی‌های کانتینری از مسیر دریایی منتقل می‌شود.

وی افزود: با توجه به اتفاقات اخیر در حوزه دریا، بخشی از این حجم بار به حوزه ریلی و جاده‌ای منتقل شده است و طبیعی است که ورود این حجم کالا به دو بخش مذکور، فشار بیشتری بر شبکه حمل‌ونقل وارد کند و زمان جابه‌جایی یا ترانزیت‌تایم کالا را افزایش دهد.

هزینه حمل کالا از ۳ هزار دلار به ۱۳ هزار دلار رسید

سنندجی بیان کرد: اگر قرار بود کالایی ظرف ۲۰ تا ۳۰ روز جابه‌جا شود، اکنون زمان انتقال آن به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند و در کنار آن، هزینه‌های حمل نیز چند برابر خواهد شد. برای مثال، پیش از این هزینه جابه‌جایی یک کالا حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار بود، اما اکنون این هزینه به حدود ۱۳ هزار دلار رسیده است.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های لجستیک پدیده‌ای جهانی است، گفت: هزینه‌های لجستیک در تمام دنیا افزایش پیدا کرده و این موضوع مختص ایران نیست؛ افزایش قیمت سوخت و برخی مشکلات موجود، هزینه‌های لجستیکی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

زمان جابه‌جایی کالا در برخی مسیرهای ریلی ۳۰ روز است

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت حمل‌ونقل ریلی نیز اظهار کرد: در حال حاضر برخی از مسیرهای ریلی ما زمان جابه‌جایی ۲۱ تا ۳۰ روزه دارند و تغییر خاصی در مسیر ریلی ایجاد نشده است، بلکه تغییر اصلی در حجم کالا رخ داده است. به هر حال حجم زیادی از کالا باید جابه‌جا شود و در برخی نقاط نیز عملیات انتقال بار انجام می‌شود.

وی یادآور شد: به دلیل موضوعات فنی موجود در حوزه ریلی، قطاری که از چین می‌آید، باید در برخی نقاط کالا را به قطار دیگری منتقل کند. برای مثال، این قطار پس از حرکت به اینچه‌برون می‌رسد و بار آن باید مجدداً وارد قطار ایران شود. همین فرآیندها زمان‌هایی را به عملیات حمل اضافه می‌کند.

سنندجی تصریح کرد: در حوزه ریلی، خوشبختانه مشکل اساسی برای حرکت وجود ندارد و تا امروز، جابه‌جایی کالا از طریق ریل در حال انجام است. البته در حوزه دریا نیز از برخی مسیرها کالا وارد کشور می‌شود و در بعضی نقاط این ورود به صورت برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌شود.

عملیات گمرکی به پس‌کرانه مرزها منتقل می‌شود

وی درباره وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای نیز یادآور شد: در حوزه جاده‌ای، با وجود مشکلات بسیار زیادی که در مرزها داریم، اقداماتی در حال انجام است. وزیر اقتصاد نیز روز گذشته اعلام کرد که قرار است از ایستایی در مرزها جلوگیری شود و عملیات گمرکی پیش از مرز و در پس‌کرانه‌هایی که ایجاد خواهد شد، انجام گیرد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به این ترتیب، مسیر جابه‌جایی کامیون‌ها به گونه‌ای خواهد بود که توقف آنها در مرز کاهش پیدا کند. در حال حاضر در مرزهایی مانند بازرگان، ریمدان و سایر مرزهای کشور، بسته به وسعت مرز، بیش از ۳ تا ۴ هزار کامیون در انتظار و توقف داریم.

توقف کامیون در مرز روزانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ دلار هزینه دارد

وی تصریح کرد: در مرز بازرگان، توقف‌های طولانی‌مدت و بیش از ۲۳ تا ۲۵ روز نیز وجود دارد که همین توقف‌ها هزینه‌های حمل را افزایش می‌دهد. در شرایطی که یک مرز باید امکان عبور کامیون را ظرف حدود دو روز فراهم کند، توقف خودرو باعث می‌شود به ازای هر روز، حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ دلار هزینه جریمه پرداخت شود که این رقم نیز به هزینه جابه‌جایی کالا اضافه خواهد شد.

سنندجی با تأکید بر ظرفیت‌های موجود برای تغییر مسیرهای حمل‌ونقل اظهار کرد: حمل‌ونقل یک موجود زنده است و می‌توان برای آن راه‌ها و مسیرهای مختلفی طراحی کرد. فعالان حوزه حمل‌ونقل مانند معمار هستند و می‌توانند طراحی‌های جدیدی برای جابه‌جایی کالا انجام دهند.

وی افزود: اگر بخواهم یک خبر خوب بدهم، باید بگویم در همین ایامی که با مسائل مربوط به حمل‌ونقل هوایی مواجه بودیم، توانستیم بارهایی را جابه‌جا کنیم که پیش از این از طریق پرواز مستقیم منتقل می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد می‌توان از مسیرهایی برای واردات کالا بهره برد که پیش از این مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند؛ این موضوع به نوعی خاصیت ایرانی‌هاست و خوشبختانه علیرغم اینکه نمی‌توان گفت این جابه‌جایی به راحتی و با هزینه پایین انجام می‌شود، عملیات انتقال کالا در حال حاضر در جریان است.

۱۷ هزار کانتینر ایرانی در پاکستان

این مقام صنفی درباره کانتینرهای ایرانی ماندگار در پاکستان اظهار کرد: در حوزه دریایی قوانینی وجود دارد که بر اساس آن، اگر جنگی در دریا رخ دهد، کانتینرها به خاطر صاحبان کالا باید به یک بندر امن منتقل شوند. در اتفاق اخیر نیز این کانتینرها به بندر کراچی منتقل شدند.

سنندجی ادامه داد: از ۹ اسفند تاکنون پیگیری‌های بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است. این کانتینرها دو مبدأ دارند و صاحبان کالا نیز شناسایی شده‌اند. بر اساس توافقاتی که با دولت پاکستان صورت گرفته، قرار شد فهرست کانتینرها ارسال شود که این فهرست اکنون ارسال شده است؛ بخشی از این کانتینرها در حال جابه‌جایی است و برای بخش دیگری نیز منتظر توافق و موافقت وزارت بازرگانی پاکستان هستیم تا بتوانیم عملیات انتقال آنها را انجام دهیم.

وی درباره تعداد کانتینرهای ایرانی در پاکستان گفت: آمارهای متفاوتی در این زمینه مطرح شده و اعداد مختلفی از ۳ هزار تا ۱۷ هزار کانتینر اعلام می‌شود، اما واقعیت این است که تعداد کانتینرهایی که شناسایی شده و اکنون در حال پیگیری صاحبان کالا برای آنها هستیم، بالغ بر ۱۷ هزار کانتینر است.

لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری حمل‌ونقل

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت فناوری در صنعت حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما در حوزه فناوری شرکت‌ها و کسب‌وکارهای حمل‌ونقل ضعف داریم. در بخش‌های دیگر کسب‌وکار، شاید به اندازه کافی رشد کرده باشیم، اما حوزه حمل‌ونقل نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش فناوری است، خوشبختانه برگزاری هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته فرصت خوبی است تا به موضوع فناوری و ضرورت توسعه آن در صنعت حمل‌ونقل پرداخته شود.

همه تخم‌مرغ‌های لجستیک کشور را در سبد خلیج فارس گذاشتیم

در ادامه این نشست، امیر روشن بخش قنبری معاون سازمان توسعه تجارت، با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل و لجستیک در تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین موضوع کشور در عرصه تجارت خارجی، بحث حمل‌ونقل و لجستیک است و وقایعی که سال گذشته بر اساس جنگ، تحریم و محاصره در کشور ایجاد شد، موضوع لجستیک و حمل‌ونقل در مسیرهای جایگزین را به یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی کشور تبدیل کرد.

وی افزود: از همان زمان ابتدایی جنگ و از سال گذشته که محدودیت‌هایی برای کشور ایجاد شد، مجبور شدیم کریدورهای تجاری خود را تغییر دهیم و به سراغ مسیرهای جایگزین برویم، اما متأسفانه ظرفیت موجود در سایر مسیرها تاکنون پاسخگوی نیازهای ما نبوده است.

روشن بیان کرد: تمام تلاش خود را انجام دادیم تا از همه ظرفیت‌های لجستیکی موجود استفاده کنیم. ظرفیت اقیانوس و دریا به هر جهت با ظرفیت ریل، دریای خزر و مسیر جاده قابل مقایسه نیست و تفاوت بسیار زیادی دارد، اما تلاش کردیم از تمام ظرفیت‌های موجود برای جابه‌جایی کالا و تأمین نیازهای تجاری کشور استفاده کنیم.

وی با اشاره به اهمیت هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته گفت: با توجه به اهمیت موضوع لجستیک در عرصه تجارت خارجی کشور، این نمایشگاه رویداد بسیار مهمی است. بخش عمده‌ای از معضلات امروز ما ناشی از اشتباهات و برنامه‌ریزی نامتوازن در حکمرانی لجستیک بوده که موضوعات و مشکلاتی را در مسیر تجارت کشور قرار داده است.

معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: این نمایشگاه می‌تواند به عنوان آوردگاهی باشد که همه ذی‌نفعان حوزه حمل‌ونقل و لجستیک در آن گرد هم جمع شوند و بر اساس مسائل روز کشور، موارد و مشکلات خود را مطرح کنند.

ضرورت ورود گمرک و استاندارد به زنجیره لجستیک

روشن با تأکید بر ضرورت توجه به نقش گمرک و استاندارد در زنجیره لجستیک اظهار کرد: به نظر من باید حوزه گمرک و استاندارد را نیز در این زنجیره دخیل کنیم؛ زیرا این موارد جزو عوامل غیرتعرفه‌ای هستند و می‌توانند در فرآیند لجستیک ایجاد مشکل کنند.

وی افزود: در زنجیره لجستیک نمی‌توان استاندارد و گمرک را نادیده گرفت. قرار است دیداری با وزیر مرتبط با حوزه گمرکی اوراسیا داشته باشیم تا درباره اسناد و مستندات گمرکی تحت وب و آنلاین گفتگو کنیم و زمینه همکاری در این حوزه فراهم شود. یکی از باگ‌های موجود در این حوزه، الکترونیکی شدن مستندات گمرکی است که می‌تواند به تسهیل فضای لجستیکی کمک کند.

صف سه‌ماهه کالاهای وارداتی در مسیر ریلی چین به ایران

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و تجاری که از مسیر ریلی برای واردات کالا استفاده می‌کنند، گفت: صادرکنندگان و تجاری که از مسیر ریل استفاده می‌کنند، در بخش واردات با مشکلاتی مواجه هستند. پیش از این، اگر بار حدود ۱۵ تا ۲۰ روز زمان می‌برد تا از چین به تهران برسد، اکنون این زمان به دو ماه و نیم تا سه ماه رسیده و کالاها برای رسیدن به مقصد در صف می‌مانند.