به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی، در جریان بازدید از روند تخریب زندان سابق رجایی‌شهر در استان البرز اظهار کرد: انتقال زندان رجایی‌شهر به خارج از محدوده شهری از جمله دغدغه‌های مردم استان البرز و شهر کرج بود که با دستور رئیس قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز، موضوع انتقال زندان رجایی‌شهر مورد تأکید قرار گرفت و در مرحله نخست، زندان تعطیل و تمامی زندانیان آن به محل‌های دیگر منتقل شدند.

آزادسازی ۵۰ هکتار از عرصه زندان رجایی‌شهر

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سفر، دستور تخریب زندان رجایی‌شهر صادر شد و با هماهنگی استانداری البرز، فرآیند تغییر کاربری این مجموعه از کاربری زندان به کاربری‌های مختلف شهری دنبال شد.

آسیابی ادامه داد: با تخریب دیوارهای خارجی زندان، حدود ۵۰ هکتار از عرصه این مجموعه آزادسازی شده است و این اراضی می‌تواند در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۷ هکتار از این اراضی در اختیار سازمان زندان‌هاست، گفت: فرآیند واگذاری این بخش از اراضی از طریق مزایده نیز در یکی دو هفته آینده آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به تخریب بخش باقی‌مانده از دیوارهای پیرامونی زندان رجایی‌شهر افزود: امروز نیز سردر اصلی که به‌عنوان نماد زندان رجایی‌شهر شناخته می‌شود تخریب خواهد شد و با این اقدام، تخریب پوسته خارجی مجموعه تقریباً به‌طور کامل انجام می‌شود.

انتقال ۸۰ زندان از محدوده شهری در دستور کار است

آسیابی درباره وضعیت سایر زندان‌های واقع در محدوده شهری کشور نیز گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ زندان در داخل محدوده‌های شهری کشور وجود دارد که فرآیند انتقال آنها به خارج از شهر هنوز انجام نشده است.

وی افزود: در برخی از این موارد مطالعات انجام شده و حتی در بعضی مناطق زمین نیز برای انتقال زندان‌ها تهیه شده، اما نبود اعتبار لازم مانع از اجرای کامل این فرآیند شده است.

رئیس سازمان زندان‌ها ابراز امیدواری کرد قانون مربوط به انتقال زندان‌ها که بیش از ۲۵ سال از تصویب آن می‌گذرد، در دوره مدیریتی فعلی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود و زندان‌هایی که مشمول این قانون هستند به خارج از محدوده شهری منتقل شوند.

آسیابی همچنین درباره آثار شهری انتقال زندان‌ها گفت: قرار گرفتن زندان‌ها در دل شهرها با توجه به وسعت اراضی در اختیار آنها، می‌تواند با روند توسعه شهری، اجتماعی و فرهنگی تداخل ایجاد کند و انتقال این مجموعه‌ها به خارج از شهر، زمینه استفاده بهتر از اراضی و توسعه شهری و اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تخریب زندان رجایی‌شهر از همکاری مسئولان استان البرز تقدیر کرد و گفت: مسئولان قضایی استان، استانداری و شهرداری در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه و روند تخریب این مجموعه همکاری و همراهی مناسبی داشته‌اند.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین درباره بخش داخلی زندان رجایی‌شهر گفت: حدود ۹ هکتار از بخش داخلی مجموعه باقی مانده که دیگر قرار نیست کاربری زندان داشته باشد و درباره نحوه استفاده از این بخش، از جمله کاربری‌های اداری و آموزشی، طرح‌هایی از سوی استانداری بررسی خواهد شد.

آسیابی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سازمان زندان‌ها برای اصلاح و تربیت زندانیان بر محور اشتغال اظهار کرد: یکی از اهداف سازمان، اصلاح و تربیت مجرمان با تمرکز بر اشتغال و حرفه‌آموزی است.

وی با اشاره به بازدید امروز از ندامتگاه استان البرز افزود: در این بازدید، یک زندانی که حدود پنج یا شش سال در زندان بوده، در زمینه تولید صنایع دستی فعالیت می‌کرد و یکی از محصولات او عصاهایی بود که ارزش هر کدام در بازار حدود ۲۰ میلیون تومان است.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: این فرد پیش از ورود به زندان شغلی نداشته و به گفته خودش به دلیل شرایط اقتصادی مرتکب سرقت شده بود، اما اکنون با فراگیری یک حرفه و تولید صنایع دستی، در مسیر اشتغال و کسب درآمد قرار گرفته است.

تخریب دیوار زندان رجایی‌شهر یکی از دستاوردهای سفر استانی رئیس قوه قضاییه است

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در جریان بازدید از روند تخریب زندان سابق رجایی‌شهر اظهار کرد: تعطیلی زندان رجایی‌شهر و تخریب دیوارهای پیرامونی آن، از جمله دستاوردهای سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز است که امروز با تخریب آخرین بخش دیوار پیرامونی و سردر ورودی زندان، این فرآیند به مرحله پایانی می‌رسد.

وی افزود: با تخریب این دیوارها، حدود ۵۰ هکتار از عرصه مجموعه زندان رجایی‌شهر آزاد و به بافت شهری کرج ملحق می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند آثار مهمی در توسعه شهری این منطقه داشته باشد.

زندان رجایی‌شهر با توسعه کرج در محدوده شهری قرار گرفت

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به سابقه احداث زندان رجایی‌شهر گفت: زمانی که این زندان ساخته شد، محل احداث آن در محدوده شهر کرج قرار نداشت، اما با گسترش شهر و افزایش جمعیت، این مجموعه در محدوده شهری قرار گرفت.

فاضلی هریکندی ادامه داد: قرار گرفتن زندان در محدوده شهر، به‌ویژه به دلیل رفت‌وآمد زندانیان، انتقال آنها و حضور خانواده‌های زندانیان، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده بود و به همین دلیل، موضوع تعطیلی و انتقال زندان از مطالبات مردم و مسئولان استان بود.

وی گفت: رئیس قوه قضاییه پس از بررسی‌های کارشناسی و در جریان سفر استانی خود به البرز در سال ۱۴۰۲، دستور تعطیلی زندان رجایی‌شهر را صادر کرد و در ادامه، اقدامات لازم برای انتقال زندانیان و تعیین تکلیف این مجموعه انجام شد.

تغییر کاربری مطابق طرح‌های مصوب شهری

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ضرورت تغییر کاربری اراضی زندان اظهار کرد: از آنجا که این اراضی دارای کاربری زندان بود، برای استفاده از آن در چارچوب بافت شهری، فرآیند قانونی تغییر کاربری باید طی می‌شد.

وی افزود: این موضوع با پیگیری دادگستری کل استان البرز، همکاری سازمان زندان‌ها و همراهی استانداری، مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر در کمیسیون ماده پنج استان بررسی و تصویب شد و پیشنهاد مربوطه نیز در شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت.

فاضلی هریکندی تأکید کرد: تغییر کاربری انجام‌شده کاملاً مطابق ضوابط و طرح تفصیلی شهر بوده و خارج از چارچوب‌های قانونی اقدامی صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: امروز با تخریب آخرین بخش از دیوار پیرامونی زندان رجایی‌شهر، مردم استان البرز و به‌ویژه شهروندان کرج، به‌صورت عینی شاهد اجرای یکی از مصوبات و دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان و تحقق دستور تعطیلی و تعیین تکلیف این مجموعه هستند.