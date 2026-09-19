به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی رئیس سازمان زندانها عصر امروز (شنبه) در آیین تکریم اسحاق ابراهیمی و معارفه سرپرست جدید ادارهکل زندانهای استان فارس، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به اصلاح و بازاجتماعیکردن زندانیان، اظهار کرد: برنامههای فرهنگی و تربیتی در زندانها باید عمیقتر و مؤثرتر دنبال شود تا زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه فراهم شود.
وی افزود: در حال حاضر امکان ادامه تحصیل زندانیان از دوره سوادآموزی تا مقاطع آموزش عالی فراهم شده و حتی فارغالتحصیلانی در مقطع دکترا نیز داشتهایم که این اقدامات باید توسعه پیدا کند.
مولدسازی؛ مسیری برای انتقال زندانها
رئیس سازمان زندانهای کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای حل مسائل زیرساختی زندانها گفت: مولدسازی ظرفیت مناسبی برای فراهم کردن زمینه انتقال زندانها به خارج از شهرها ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: میتوان از این ظرفیت برای رفع چالشهای موجود و همچنین تکمیل پروژههای زیرساختی مورد نیاز سازمان زندانها بهره گرفت.
تأکید بر ظرفیت مدیریتی فارس
آسیابی همچنین با اشاره به انتخاب مدیر جدید زندانهای فارس از میان نیروهای بومی استان گفت: فارس استانی شاخص با ظرفیتهای مدیریتی بالاست و بر همین اساس یکی از معاونان مجرب و کارآمد برای این مسئولیت انتخاب شده است.
وی در ادامه از تغییرات مدیریتی در سطح ستاد سازمان زندانها خبر داد و گفت: علی رستمی بهعنوان معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان و اسحاق ابراهیمی نیز بهعنوان مدیرکل جدید دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان معرفی میشوند.
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