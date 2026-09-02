به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در جریان سفر به تایباد و افتتاح ساختمان جدید و انتقال زندان این شهرستان اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغه های شهروندان و مسوولان وجود زندان ها در داخل محدوده شهرها است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بیان کرد: با توجه به این که شهرها نیاز به طرح های توسعه ای دارند، بدون شک انتقال زندان ها به خارج از شهر کمک شایانی به محقق شدن این گونه برنامه های پیش رو در هر منطقه دارد.

به گفته وی، بهره برداری از زندان شهر مرزی تایباد علاوه بر پوشش زندانیان زندان فعلی و قدیمی این شهرستان، زمینه انتقال سایر محکومانی که در سایر زندان های خراسان رضوی به سر می برند را به این فضای جدید فراهم می کند.

آسیابی تصریح کرد: با این اقدام رعایت حقوق شهروندی برای زندانیان، مددجویان و خانواده ها نیز دنبال می شود.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ادامه داد: فرصت حضور زندانیان در محل سکونت خود، تسهیل در امور زندانیان به ویژه در خصوص ملاقات ها و مرخصی ها را به همراه خواهد داشت.

وی بیان کرد: تکمیل و بهره برداری از سایر طرح های مشابه زندان تایباد در سراسر کشور در دستور کار سازمان زندان های کشور قرار دارد و به صورت جدی دنبال می شود.