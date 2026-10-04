کرمانپور: باید برای مسئله جمعیت چاره اندیشی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کرمانپور، در نشست چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، با بیان اینکه وزارت بهداشت تلاش می‌کند گفتمان جمعیت را در جامعه ایجاد کند، افزود: هدف ما این نیست که صرفاً حاکمیت درباره جمعیت صحبت کند؛ بلکه مردم باید به موضوع جمعیت فکر کنند و درباره آن گفت‌وگو شکل بگیرد. از همه شما خواهش می‌کنم به هر طریقی که می‌توانید در ایجاد این گفتمان در جامعه کمک کنید.

وی ادامه داد: افرادی که امروز در این جمع حضور دارند، ازدواج کرده‌اند و بسیاری از آنها صاحب فرزند هستند، اما اصل موضوع جوانانی هستند که باید ازدواج کنند و آینده کشور را درک کنند. موضوع جمعیت باید در گفت‌وگوهای روزمره مردم مطرح شود؛ در خیابان، مغازه، تاکسی و میان اقشار مختلف جامعه. همان‌طور که امروز بسیاری از مردم درباره دلار صحبت می‌کنند، باید درباره جمعیت نیز صحبت کنند.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر نقش نخبگان در شکل‌گیری این گفتمان اظهار کرد: نخبگان می‌توانند این گفتمان را ایجاد کنند. ما نیز با کمک برخی از خانم‌های پزشک و همراهی دوستان در دولت، چند برنامه تلویزیونی را آغاز کرده‌ایم، زیرا تلویزیون رسانه‌ای است که مخاطبان آن در سراسر کشور حضور دارند.

وی افزود: در یکی از این برنامه‌ها تلاش کردیم فضای برنامه کمی خودمانی‌تر باشد. در این برنامه زوج‌هایی حضور پیدا می‌کنند که با کودکان مواجه می‌شوند و با دیدن شیرینی و جذابیت کودکان، درباره فرزندآوری تصمیم می‌گیرند. حتی زوجی در این برنامه حضور داشتند که هفت سال از ازدواجشان گذشته بود و هنوز فرزندی نداشتند و حضور در این صحنه می‌تواند بر تصمیم آنها تأثیر بگذارد.

کرمانپور با بیان اینکه حتی اقدامات کوچک نیز می‌تواند در تغییر فضای اجتماعی مؤثر باشد، گفت: کمترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که این برنامه‌ها را ببینید و به ما بازخورد بدهید. اگر بخشی از برنامه را مناسب می‌دانید، آن را تقطیع کنید و در فضاهایی که در اختیار دارید منتشر کنید تا گفت‌وگو درباره جمعیت شکل بگیرد.

وی افزود: امروز می‌توان گفت یک جنگ جهانی جدید در حوزه جمعیت در حال شکل‌گیری است و تقریباً همه دنیا درباره جمعیت فکر می‌کنند. حتی چین که زمانی به جمعیت بسیار زیاد خود افتخار می‌کرد، امروز نسبت به آینده جمعیتی خود نگران است.

کرمانپور با اشاره به برنامه‌های رسانه‌ای حوزه جمعیت ادامه داد: از دوستان خواهش می‌کنم برنامه‌هایی را که در این زمینه از جمله در شبکه چهار پخش می‌شود، ببینند. ممکن است برخی تصور کنند هزینه‌ای که وزارت بهداشت برای تولید چنین برنامه‌هایی صرف می‌کند، مانند ریختن پول در سطل زباله است، اما همین اقدامات می‌تواند بر جامعه اثر بگذارد.

وی گفت: هدف ما این است که کارگردانان، تهیه‌کنندگان و فیلم‌سازان نسبت به موضوع جمعیت حساس شوند و شروع به نوشتن و تولید محتوا درباره آن کنند تا یک گفتمان اجتماعی شکل بگیرد.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه مسئله جمعیت نیازمند مشارکت همه بخش‌های جامعه است، اظهار کرد: از دوستان برای انجام این کارها درخواست کمک می‌کنم. نمی‌خواهم درباره اقداماتی که انجام شده صحبت کنم یا بگوییم ما در وزارت بهداشت در حال انجام کار هستیم؛ مسئله جمعیت آن‌قدر مهم است که باید در آن گفت‌وگو ایجاد شود.

وی ادامه داد: بنابراین از همه شما تقاضا دارم برنامه‌هایی را که در این زمینه تولید می‌شود ببینید و به ما راهنمایی کنید. ما برای ایجاد این گفت‌وگو هزینه می‌کنیم و شما نیز می‌توانید بخش‌هایی را که فکر می‌کنید مفید است، تقطیع کرده و در فضاهای رسانه‌ای و اجتماعی خود منتشر کنید تا این گفت‌وگو گسترش پیدا کند.

کرمانپور تأکید کرد: باید علما، متخصصان علوم اجتماعی، روان‌شناسان، پزشکان و سایر متخصصان پای کار بیایند تا موضوع جمعیت به یکی از موضوعات اصلی کشور تبدیل شود.