روایت سخنگوی وزارت بهداشت از بازدیدهای پزشکیان در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی اِکس نوشت: ‏یک روز در ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت، در اوج ترور رهبر شهید و فرماندهان و حتی شک به سلامت ⁧رئیس جمهوری، تنها با کلاه و کاپشن سیاه وارد شد و سلام کرد! نرم کنار وزیر بهداشت نشست و کلاهش را برداشت.

همه ایستادیم به احترامش و چون نشستیم اولین و دومین کلامش این بود! اول آمدم که خسته نباشید بگویم و دوم از شما بخواهم هرکار می‌کنید جوری باشد که مردم در دل این جنگ و جنایت، احساس کمبود دارو و پزشک و بیمارستان نکنند! به من فقط بگویید چه کنم کمک شما که چنین نشود! یکی از معاونین گفت: شما فقط زنده بمان دکتر جان! کنایه که مواظب خودت باش! باقی با ⁧تیم ملی سلامت!

‏زنده باد صداقت!