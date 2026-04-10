۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

روایت سخنگوی وزارت بهداشت از بازدیدهای پزشکیان در شرایط جنگی

سخنگوی وزارت بهداشت، به روایت بازدیدهای میدانی رئیس جمهوری در ایام جنگ پرداخت‌

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی اِکس نوشت: ‏یک روز در ستاد مدیریت بحران وزارت بهداشت، در اوج ترور رهبر شهید و فرماندهان و حتی شک به سلامت ⁧رئیس جمهوری، تنها با کلاه و کاپشن سیاه وارد شد و سلام کرد! نرم کنار وزیر بهداشت نشست و کلاهش را برداشت.

همه ایستادیم به احترامش و چون نشستیم اولین و دومین کلامش این بود! اول آمدم که خسته نباشید بگویم و دوم از شما بخواهم هرکار می‌کنید جوری باشد که مردم در دل این جنگ و جنایت، احساس کمبود دارو و پزشک و بیمارستان نکنند! به من فقط بگویید چه کنم کمک شما که چنین نشود! یکی از معاونین گفت: شما فقط زنده بمان دکتر جان! کنایه که مواظب خودت باش! باقی با ⁧تیم ملی سلامت!

‏زنده باد صداقت!

کد مطلب 6797357
حبیب احسنی پور

    • محمد IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      با سلام از خداوند متعال مسألت دارم‌ که همیشه افرادی چون‌ دکتر پزشکیان راس امور باشندتا جامعه از نعمت عدالت ، درستی وصداقت برخوردار باشند

