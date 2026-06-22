«جونمون» با اجرای زوج بازیگر ضبط شد؛ این رئالیتی شو نمونه خارجی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روزهای ضبط برنامه «جونمون» شبکه نسیم این روزها در حال برگزاری است. شب گذشته ۳۱ خرداد جمعی از مدیران از لوکیشن ضبط این مجموعه بازدید کردند. محمدرضا خوشرو مدیر شبکه نسیم، مصطفی آجرلو سرپرست طرح و برنامه شبکه، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت در لوکیشن حضور یافتند.

سپند امیر سلیمانی و مونا کرمی مجریان این برنامه هستند و بخش هایی از برنامه هم در حضور مدیران ضبط شد.

کامران سیف اللهی تهیه کننده مجموعه در نشستی که تدارک دیده شده بود در سخنان کوتاهی درباره رئالیتی شوی «جونمون» بیان کرد: جهان هر کودکی یک رنگ و شکلی دارد و داشتن فرزند عاشقانه ترین حسی است که پدر و مادرها تجربه کرده اند. شاید تا یک سال آینده پدر و مادرهایی که در این فضا حضور دارند صاحب فرزند شده باشند و برنامه توانسته باشد تاثیر خود را گذاشته باشد.

وی با اشاره به تیم جوان برنامه عنوان کرد: ۷۰ درصد تیم ما متعلق به دهه ۷۰ هستند که به حضورشان افتخار می‌کنم و امیدوارم خروجی کار برای مردم رضایتبخش باشد.

سپس سپند امیرسلیمانی میزبان و مجری برنامه در سخنانی بیان کرد: این برنامه از یک حیث در بین کارهایی که تاکنون (در ارتباط با کودک) ساخته شده نظیر ندارد. این برنامه نمونه خارجی ندارد و خیلی اهمیت دارد که ایرانی است و خود عوامل آن را طراحی کرده اند.

سیف اللهی نیز درباره مشاوران برنامه بیان کرد: تیم مشاوره هم در گروه نویسندگان حضور داشتتند و هم در اتاق فکر و در بحث هایی که مطرح شد نقش داشتند.

همچنین حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در این نشست گفت: یکی از سرفصل‌های جدی تولید محتوا در وزارت بهداشت، موضوع جمعیت است. پرداختن به این موضوع ظرافت‌های فراوانی دارد و توجه به این ظرافت‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در حال حاضر، در مجموعه برنامه‌هایی که در وزارت بهداشت تولید و از شبکه‌های مختلف پخش می‌شود، 2 برنامه به‌طور ویژه به این حوزه اختصاص یافته است. برنامه «جونمون» که در حال ضبط است و مخاطبان اصلی آن زوج‌های جوانی هستند که هنوز صاحب فرزند نشده‌اند و بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

وی اضافه کرد: اگر این گروه متقاعد شوند که فرزندی به خانواده خود اضافه کنند، بخش قابل توجهی از مسئله جمعیت کشور برطرف خواهد شد. برنامه دیگری نیز در شبکه چهار سیما با عنوان «جنگ جهانی جمعیت» تولید و پخش می‌شود که بیشتر به مفاهیم علمی حوزه جمعیت می‌پردازد و ابعاد مختلف موضوع جمعیت را از منظر دانش و علم، برای مردم تبیین می کند. این 2 برنامه در تابستان ۱۴۰۵ روی آنتن خواهند بود. همچنین تولید برنامه‌های دیگری در حوزه جمعیت در دستور کار قرار دارد که به‌تدریج شاهد پخش آنها خواهیم بود.

رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت نیز در سخنانی درباره اهمیت برنامه سازی و فرهنگ سازی در حوزه جمعیت بیان کرد: چهار رکن اساسی در حوزه جمعیت وجود دارد که در رأس آنها مسائل فرهنگی، فرهنگ‌سازی و فعالیت‌های هنری قرار دارد. پس از آن مسائل اقتصادی، رکن سوم تعدیل و اصلاح ساختارهای اجتماعی و در نهایت نیز موضوعات بهداشتی و درمانی است که همگی بر وضعیت جمعیت تأثیرگذار هستند.

وی با اشاره به برنامه «جونمون» یادآور شد: این چهار محور، اضلاع اصلی چارچوب افزایش یا کاهش جمعیت را تشکیل می‌دهند. در میان آنها، مهم‌ترین عامل، همان حوزه فرهنگ و به‌ویژه هنر است. مهم‌ترین عامل، فرهنگ است و مؤثرترین ابزار برای فرهنگ‌سازی نیز هنر به شمار می‌رود. اگر بتوانید پیام خود را در قالب‌های هنری ارائه کنید، بیشترین میزان تأثیرگذاری را خواهید داشت.

سعیدی در پایان تصریح کرد: البته این موارد نباید دستوری یا حتی مستقیم باشد بلکه باید مزایا و معایب یک اتفاق را گفت و اجازه داد که خانواده ها به نتیجه درست برسند.

ضبط این مجموعه تا چند روز دیگر ادامه دارد تا برای پخش از شبکه نسیم در کنداکتور قرار بگیرد.