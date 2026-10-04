۳۰ هزار نوآموز مازندرانی امسال به مدرسه آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع دانش آموزان نکا با بیان این که ۳۰ هزار نوآموز این استان فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند، با اشاره به وضعیت پوشش آموزشی دوره پیش‌دبستانی در استان اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و همکاری مجموعه‌های آموزشی، پوشش کامل این دوره در هر ۳۳ شهرستان و منطقه مازندران محقق شده است.

وی افزود: توجه به دوره پیش‌دبستانی از اولویت‌های نظام آموزشی است، چراکه آموزش‌های این دوره نقش مهمی در شکل‌گیری مهارت‌ها و آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از تهیه مجموعه منابع آموزشی بومی ویژه نوآموزان خبر داد و گفت: این منابع در قالب شش جلد شامل چهار جلد کتاب کار نوآموز و دو جلد راهنمای مربی تهیه شده است.

به گفته وی، این مجموعه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و دریافت مجوزهای لازم، در سال تحصیلی جاری در استان مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان مازندران ادامه داد: استمرار موفقیت دانش‌آموزان استان در رقابت‌های علمی و کسب رتبه‌های برتر کشوری، بیانگر ظرفیت‌های موجود در حوزه آموزش و پرورش است و باید زمینه برای استمرار این روند از سال‌های ابتدایی تحصیل فراهم شود.

مازندران بیش از ۵۲۰ هزار دانش آموز دارد.