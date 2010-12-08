125 هزار کتابخانه کلاسی در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، فاطمه قربان ظهر چهارشنبه در همایش مدیران و معلمان ابتدایی مدارس غرب مازندران در مجتمع رفاهی نفت محمود آباد افزود: این کتابخانه های کلاسی با صرف هزینه ای بالغ بر 50 میلیارد ریال در وزارت آموزش و پرورش پیگیری می شود.

وی خاطر نشان کرد: توسعه فناوری اطلاعات در مدارس ابتدایی تقویت می شود و سه درصد بودجه عمرانی استان ها برای تجهیز مدارس ابتدایی اختصاص خواهد یافت.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: تنها با تقویت آموزش و پرورش و مدیریت منسجم، این وزارتخانه می تواند راه تحول بنیادین را سپری کند.

قربان از در اولویت قرار گرفتن ساخت سالن های ورزشی و نمازخانه در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و تصریح کرد: ارتقاء گروه های آموزشی از اقدامات ارزشمند دیگری بوده که در آموزش و پرورش شکل گرفته است.

وی به ایجاد مجتمع های آموزشی و پرورشی اشاره و خاطر نشان کرد: دبیرخانه ای در این ارتباط با هدف محرومیت زدایی، کیفیت بخشی به امر آموزش در مناطق محروم و عشایری استان جهت بهبود کیفیت آموزشی ستاد تشکیل شده است.

معاون پیش دبستانی و آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، به افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی اشاره و گفت: دولت متعهد شده تمامی فرزندان دوره ابتدایی و 90 درصد از پیش دبستانی ها را پوشش تحصیلی دهد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران از تحصیل 11 هزار و 203 دانش آموز در مقطع ابتدایی در مدارس استان خبر داد و گفت: سطح پوشش تحصیلی دانش آموزان پیش دبستانی مازندران از میانگین کشوری بالاتر است.

منیره موحدی خاطر نشان کرد: پوشش تحصیلی در مقطع پیش دبستانی افزایش چشمگیری یافته و تمامی دانش آموزان این مقاطع تحت پوشش کلاس های قرآنی قرار گرفتند.