https://mehrnews.com/x3df87 ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6968001 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۲ اولین روز «نمایشگاه کتاب» سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان زاهدان- اولین روز «نمایشگاه کتاب» سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6968001 کپی شد مطالب مرتبط نمایشگاه کتاب زاهدان در آستانه برگزاری طوفان تمامی مدارس منطقه سیستان را تعطیل کرد تخفیف ۳۰ درصدی برای خرید کتاب در نمایشگاه استانی سیستان و بلوچستان فیلمساز زاهدانی به جشنواره فیلم کوتاه تهران رسید برچسبها افتتاح نمایشگاه کتاب نمایشگاه کتاب تهران زاهدان سیستان و بلوچستان
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