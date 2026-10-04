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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۲

اولین روز «نمایشگاه کتاب» سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان

اولین روز «نمایشگاه کتاب» سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان

زاهدان- اولین روز «نمایشگاه کتاب» سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار شد.

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کد مطلب 6968001

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