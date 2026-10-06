به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در حاشیه گشایش سومین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان اظهار کرد: زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و از ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری در رشد اقتصادی استان برخوردارند.

وی افزود: در ۲ سال اخیر با هدف توسعه مشاغل متناسب با روحیات و توانمندی بانوان، آموزش و توانمندسازی این قشر در اولویت قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از اختصاص ۳هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خرد و خانگی در سال جاری خبر داد و بیان کرد: پرداخت این تسهیلات از هفته گذشته شروع شده و لازم است دستگاه‌ها روند پرداخت را تسریع و تسهیل کنند.