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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای کسب‌وکارهای خانگی و خرد

اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای کسب‌وکارهای خانگی و خرد

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: بازاریابی برای تولیدات بانوان در داخل و خارج از استان از جمله اقدامات و برنامه‌های اولویت‌دار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در حاشیه گشایش سومین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان اظهار کرد: زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و از ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری در رشد اقتصادی استان برخوردارند.

وی افزود: در ۲ سال اخیر با هدف توسعه مشاغل متناسب با روحیات و توانمندی بانوان، آموزش و توانمندسازی این قشر در اولویت قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از اختصاص ۳هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خرد و خانگی در سال جاری خبر داد و بیان کرد: پرداخت این تسهیلات از هفته گذشته شروع شده و لازم است دستگاه‌ها روند پرداخت را تسریع و تسهیل کنند.

کد مطلب 6970171

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