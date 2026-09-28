راه اندازی نخستین خانه خلاق و نوآوری استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر دوشنبه در آیین بهرهبرداری از نخستین خانه خلاق و نوآوری استان اظهار کرد: راهاندازی این خانه خلاق، گامی مهم در مسیر شناسایی، آموزش و توانمندسازی ظرفیتهای خلاق استان بهویژه در میان بانوان است و میتواند زمینه مناسبی برای توسعه فعالیتهای نوآورانه، ایجاد کسبوکارهای جدید و حمایت از ایدههای خلاقانه فراهم کند.
وی افزود: در همین راستا، رویداد ملی مانوین در استان اصفهان برگزار خواهد شد که ۳ تیم خلاق از اردبیل با حضور ۴۵ نفر از زنان خلاق و توانمند استان در این رویداد شرکت خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد خلاق تصریح کرد: حمایت از صنایع خلاق، مهارتآموزی و توانمندسازی، از مهمترین اولویتهای مورد تأکید مقام عالی استان است و در تلاشیم با توسعه زیرساختهای لازم، ظرفیتهای خلاق و توانمندیهای بانوان استان را به فرصتهای اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل کنیم.
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