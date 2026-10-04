حریق در بازار عسلویه تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، کورش دهقان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجتمع تجاری خلیج‌فارس شهرستان عسلویه از ساعت پنج صبح امروز دچار آتش‌سوزی شد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی و عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به شدت حریق و احتمال گسترش آتش به واحدهای تجاری مجاور، عملیات اطفای حریق با حضور گسترده نیروهای آتش‌نشانی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر تصریح کرد: آتش‌نشانان شهرداری‌های عسلویه و نخل‌تقی به همراه گروه‌های اطفای حریق سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این عملیات حضور داشتند و به صورت مستمر برای کنترل و مهار آتش تلاش کردند.

جلوگیری از سرایت آتش به واحدهای پیرامونی

دهقان ادامه داد: پس از چهار ساعت عملیات فشرده و تلاش همه‌جانبه نیروهای آتش‌نشانی، شعله‌های آتش به طور کامل مهار و خاموش شد و با اقدامات انجام‌شده از گسترش حریق به دیگر واحدهای پیرامونی جلوگیری شد.

وی با اشاره به خسارات این حادثه گفت: خوشبختانه این آتش‌سوزی هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است، اما چند واحد تجاری در جریان حریق دچار آتش‌سوزی شده و خسارات مالی به آنها وارد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر بیان کرد: ارزیابی میزان خسارات مالی واردشده به واحدهای تجاری آغاز شده و کارشناسان در حال بررسی ابعاد مختلف حادثه هستند.

دهقان درباره علت وقوع آتش‌سوزی نیز گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان، اتصال برق به عنوان علت اولیه وقوع این حادثه تشخیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی همچنان ادامه دارد و علت دقیق وقوع آتش‌سوزی و میزان نهایی خسارات مالی پس از تکمیل ارزیابی‌ها مشخص خواهد شد.