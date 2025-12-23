به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پورعباس روز سه‌شنبه گفت: گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یکی از واحدهای تجاری پاساژ میدان معلم به مرکز فرماندهی اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

پورعباس افزود: این حادثه منجر به آتش‌گرفتن کامل یک باب مغازه شد و بر اثر شدت حرارت و گسترش دود، دو واحد تجاری مجاور نیز دچار خسارت شدند. همچنین به دلیل حجم بالای دود فضای داخلی پاساژ به‌طور کامل دودگرفته بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی میانه با اشاره به اقدامات نیروهای عملیاتی گفت: آتش‌نشانان با رعایت اصول ایمنی، موفق به مهار و اطفای حریق شدند و همزمان عملیات تهویه دود و ایمن‌سازی محل را انجام دادند که از سرایت آتش به سایر واحدها جلوگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: این حادثه تلفات جانی نداشت اما خسارات مالی قابل توجهی به واحدهای آسیب‌دیده وارد شد.

پورعباس علت وقوع آتش‌سوزی را سیم‌کشی غیراستاندارد و استفاده از بخاری برقی در یکی از واحدهای تجاری اعلام کرد و افزود: کسبه و مالکان واحدهای تجاری باید نسبت به ایمن‌سازی تأسیسات برق و استفاده از تجهیزات اطفای حریق توجه ویژه داشته باشند.