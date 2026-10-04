به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه با حضور در محل آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه، روند اطفای حریق و خدمات‌رسانی را مورد بررسی قرار داد.

اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۵ صبح امروز در پاساژ خلیج فارس عسلویه رخ داد و با توجه به گسترش حریق به برخی مجتمع‌های مجاور، نیروهای آتش‌نشانی شهرستان و تعدادی از شرکت‌های منطقه به همراه تجهیزات و امکانات امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان در عملیات حضور دارند و دو دستگاه خودروی نردبان دار بلند نیز برای پشتیبانی از عملیات به محل اعزام شده است.

فرماندار عسلویه با بیان اینکه آتش‌سوزی تحت کنترل نیروهای عملیاتی است، اظهار کرد: علت وقوع حادثه و میزان خسارات وارده در دست بررسی است و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

وی از تلاش نیروهای آتش‌نشانی، امدادی و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که در عملیات اطفای حریق حضور دارند قدردانی کرد.