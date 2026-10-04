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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه تحت کنترل است؛ حضور ۱۰۰  آتش‌نشان

آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه تحت کنترل است؛ حضور ۱۰۰  آتش‌نشان

بوشهر- فرماندار عسلویه با بیان اینکه آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری تحت کنترل است، گفت: بیش از ۱۰۰  آتش‌نشان در عملیات حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه با حضور در محل آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه، روند اطفای حریق و خدمات‌رسانی را مورد بررسی قرار داد.

اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۵ صبح امروز در پاساژ خلیج فارس عسلویه رخ داد و با توجه به گسترش حریق به برخی مجتمع‌های مجاور، نیروهای آتش‌نشانی شهرستان و تعدادی از شرکت‌های منطقه به همراه تجهیزات و امکانات امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان در عملیات حضور دارند و دو دستگاه خودروی نردبان دار بلند نیز برای پشتیبانی از عملیات به محل اعزام شده است.

آتش‌سوزی مجتمع‌های تجاری عسلویه تحت کنترل است؛ حضور ۱۰۰  آتش‌نشان

فرماندار عسلویه با بیان اینکه آتش‌سوزی تحت کنترل نیروهای عملیاتی است، اظهار کرد: علت وقوع حادثه و میزان خسارات وارده در دست بررسی است و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

وی از تلاش نیروهای آتش‌نشانی، امدادی و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که در عملیات اطفای حریق حضور دارند قدردانی کرد.

کد مطلب 6967413

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