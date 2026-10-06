به گزارش خبرنگار مهر،پویا بخشی سه شنبه شب در جمع خبنگاران ضمن عرض همدردی و ابراز تأسف از وقوع حادثه آتش‌سوزی در بازار عسلویه و ورود خسارت های کلان به تعدادی از بازاریان شریف شهرستان عسلویه در شرایط اقتصادی کنونی از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد و علت وقوع این حادثه خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه اظهار کرد: در جریان این حادثه با حضور میدانی در محل ، روند عملیات اطفای حریق از نزدیک مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و اقداماتی نیز در راستای تسریع در روند اطفای حریق انجام شد .

وی افزود: در حال حاضر پرونده قضایی در خصوص این حادثه تشکیل شده و علت دقیق وقوع آتش‌سوزی با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و بررسی‌های تخصصی مشخص خواهد شد.

بخشی تأکید کرد: پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و مشخص شدن علت حادثه چنانچه قصور یا تقصیری برای دستگاه قضایی احراز شود مطابق موازین قانونی و بدون اغماض اقدامات مقتضی قانونی انجام خواهد شد.

دادستان عسلویه بیان کرد: جلسه ای با نمایندگان بازاریان آسیب دیده تشکیل شده است و رهنمود های لازم جهت انجام روند قضایی ارائه شده است و دستگاه قضایی از ارائه هرگونه مساعدت در حدود قانون نسبت به کسبه آسیب دیده دریغ نخواهد کرد .

دادستان عسلویه در پایان مجددا با ابراز همدردی با کسبه آسیب دیده بیان کرد: اقدامات صورت پذیرفته توسط تیم اطفای حریق و آتش نشانان شریف قابل تقدیر است و متذکر شد فعالان فضای مجازی و رسانه ها و اشخاص غیر مرتبط از هرگونه اظهار نظر خلاف واقع که می‌تواند افکار عمومی و احساسات کسبه را مشوش نماید جدا خودداری کرده و در صورت اظهار نظر خلاف واقع بر علیه شخص خاطی پرونده کیفری تحت عنوان نشر اکاذیب تشکیل خواهد شد.