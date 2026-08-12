جمیل ظاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع آتشسوزی در یک واحد تجاری در خیابان چمران قروه، نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی بلافاصله برای امدادرسانی و مهار حریق به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این حادثه به سازمان آتشنشانی اعلام شد و با توجه به موقعیت واحد تجاری و احتمال گسترش حریق، دو ایستگاه آتشنشانی به همراه نیروهای عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز در محل حضور یافتند.
عملیات سریع آتشنشانان برای کنترل حریق
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قروه عنوان کرد: نیروهای آتشنشانی پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق و ایمنسازی محیط را در دستور کار قرار دادند و توانستند آتش را در کوتاهترین زمان ممکن مهار کنند.
ظاهری ادامه داد: سرعت عمل نیروهای عملیاتی موجب شد حریق به مغازهها و واحدهای تجاری مجاور سرایت نکند و از وارد شدن خسارت بیشتر به املاک اطراف جلوگیری شود.
وی درباره علت وقوع این آتشسوزی نیز گفت: بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه و برآورد میزان خسارات وارده در حال انجام است و نتیجه پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قروه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در واحدهای تجاری، بیان کرد: بخش قابل توجهی از حریقهای اماکن تجاری میتواند با رعایت نکات ایمنی و توجه به وضعیت تجهیزات برقی پیشگیری شود.
ظاهری توصیه کرد: صاحبان واحدهای تجاری از اتصالات غیراصولی، چندراهیها و سیمهای رابط غیراستاندارد و همچنین استفاده بیش از ظرفیت مدارهای برق خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: لازم است هنگام تعطیلی واحدهای تجاری، تجهیزات برقی غیرضروری از مدار خارج شده و سیمکشی، پریزها، تابلو برق و تجهیزات حفاظتی نیز به صورت دورهای توسط افراد متخصص بررسی و ایمنسازی شود.
نظر شما