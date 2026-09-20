به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو، مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی در نشست شورای مدیران این وزارتخانه، گفت: تا روز پنجشنبه ۴۳۰ کد محصول صادر شده است. با این حال حدود ۱۲ استان تاکنون هیچ کدی دریافت نکردهاند و لازم است این استانها موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند تا در زمان صادرات، محصولی بدون کد در مرز با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به روند صدور کدها در سال جاری اظهار کرد: در تیرماه ۱۱ کد، مردادماه ۴۷ کد و شهریورماه ۴۳۰ کد دریافت شده است، اما برای رسیدن به اهداف تعیینشده باید سرعت اجرای طرح افزایش یابد.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد: دریافت کد شناسایی محصول به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران قرار گیرد و جلسات کمیتههای اجرایی استانها به صورت منظم و ماهانه برگزار و گزارش عملکرد ارائه شود.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، در پایان برنامه، دریافت شناسنامه محصول برای محصولاتی که صادر و همچنین محصولاتی که در داخل کشور به میادین میوه و ترهبار عرضه میشود، الزامی خواهد بود. این الزام برای برخی محصولات تولیدشده در فراسرزمین نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بهراملو با اشاره به اقدامات انجامشده برای اجرای این طرح تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ جلسه و ۸۰۰ ساعت کار کارشناسی با حضور بخشهای مرتبط و دستگاههایی مانند وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، گمرک و سازمان ثبت برای تدوین دستورالعملها انجام و پنج جلسه کمیته اجرایی نیز با ریاست معاون برنامهریزی وزارتخانه برگزار شده است.
وی افزود: زیرساخت اجرای این طرح از طریق سامانه یکتا فراهم شده و در حال حاضر مشکلی از نظر زیرساخت وجود ندارد. مصرفکننده حق دارد بداند محصول از کجا و با چه فرآیندی تولید شده و تولیدکننده نیز باید از مزایای شناسنامهدار شدن محصول برخوردار شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی با ارائه آخرین آمار شناسنامهدار شدن واحدهای بهرهبرداری گفت: تا روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳ هزار و ۱۹۱ واحد بهرهبرداری در کشور شناسنامه دریافت کردهاند؛ با این حال عملکرد استانها متفاوت است و برخی استانها عملکرد بسیار خوبی داشتهاند و برخی دیگر نیازمند تلاش بیشتری هستند.
وی همچنین با اشاره به تغییر تعریف امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی دیگر صرفاً به معنای دسترسی همه آحاد جامعه در هر زمان و مکان به غذای مورد نیاز نیست، بلکه پایداری، سلامت، قابل اعتماد و قابل رهگیری بودن غذا نیز از ارکان آن محسوب میشود؛ چراکه محصول غیرقابل رهگیری میتواند به امنیت غذایی و کیفیت تولید آسیب وارد کند.
بهراملو افزود: دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده و نقطه اتصال بخشهای مختلف وزارتخانه با دستگاههای خارج از وزارتخانه در حوزههایی مانند حفاظت از محیط زیست و منابع پایه تولید، ارتقای بهرهوری، سازگاری با اقلیم، گردشگری کشاورزی و تولید غذای سالم است.
وی با تأکید بر اینکه مأموریت وزارت جهاد کشاورزی تأمین پایدار غذاست، گفت: تولید پایدار نیازمند حفاظت از منابع پایه، سازگاری با تغییر اقلیم، استانداردسازی و شناسنامهدار شدن محصولات است.
مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر استفاده از ظرفیت ۵۰۰۰ گلخانه دارای ناظر فنی برای اجرای سریعتر طرح تأکید کرد و گفت: گلخانهها ظرفیت بسیار مناسبی برای شناسنامهدار شدن محصولات دارند و استانها باید در این زمینه اقدامات ویژهای انجام دهند تا صادرات و بازار محصولات با مشکل مواجه نشود.
بهراملو در پایان بر ضرورت توجه بیشتر استانها به موضوع سازگاری با تغییر اقلیم و توسعه گردشگری کشاورزی تأکید کرد و گفت: این موضوعات میتوانند در کنار حفاظت از محیط زیست و منابع پایه، به پایداری تولید و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی کمک کنند.
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