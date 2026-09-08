اکبر یاوری، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران درباره نحوه قیمت‌های عمده‌فروشی میوه و سبزیجات در میدان بزرگ میوه و تره بار به خبرنگار مهر، گفت: در این راستا یکشنبه هر هفته تیمی متشکل از نماینده‌های اتحادیه بارفروشان، اتحادیه خرده‌فروشان، وزارت جهاد کشاورزی و بازرسی اصناف با رصد میزان بار در میدان بزرگ قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.

وی با بیان اینکه این قیمت‌گذاری بر اساس میزان عرضه و تقاضا و کیفیت محصولات است، افزود: این نرخ‌گذاری در ۳ ردیف کف، سقف و ممتاز مشخص می‌شود.

این مسئول صنفی درباره تفاوت قیمتی میدان بزرگ میوه و تره بار و خرده‌فروشی‌های سطح شهر هم توضیح داد: طبق قانون سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، خرده‌فروشان می‌توانند بین ۳۰ تا ۳۵ درصد روی فاکتور عمده‌فروشی بکشند و محصولات را به‌ فروش برسانند.

یاوری اضافه کرد: این مجوز بر اساس هزینه حمل‌ونقل، اجاره‌بها، دورریز محصولات و... صادر شده است؛ البته هزینه‌ها بالاتر است زیرا اجاره‌بها و حمل‌ونقل هزینه زیادی به فروشندگان خرد شهری تحمیل می‌کند.

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران با بیان اینکه حق‌العمل و کمیسیون عمده‌فروشان بر اساس مصوبه سازمان حمایت ۵ درصد است، در پایان عنوان کرد: در حال حاضر، مشکلی در عرضه انواع میوه و سبزیجات وجود ندارد و فقط قیمت هویج تا حدودی بالا است که به هزینه تولید برمی‌گردد. امسال بهای تولید افزایش ۴ تا ۵ برابری داشته اما با افزایش عرضه و برداشت هویج الیگودرز قیمت این محصول هم تا پایان شهریور متعادل می‌شود.