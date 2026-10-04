به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تنش آبی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به بررسی الگوها و شاخص‌های مختلف اقلیمی و اقیانوسی اظهار کرد: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های پیوندی هواشناسی، تأثیر پدیده‌های اقلیمی در پهنه‌های مختلف جغرافیایی متفاوت است و برای حوزه زاگرس، به‌ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد، بارش‌های پاییزه امسال «بیشتر از حد نرمال» پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته هسته اصلی بارندگی‌ها معمولاً از نیمه دوم آبان‌ماه آغاز می‌شد، اما الگوهای اقلیمی امسال حاکی از تغییر زمانی سامانه‌ها (شیفت بارشی) و آغاز بارش‌های رگباری از همین ماه (مهرماه) است.

هشدار به عشایر و کشاورزان؛ تسریع در برداشت شالیزارها

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بارش‌های رگباری و زودهنگام پاییزی می‌تواند مخاطراتی به همراه داشته باشد، گفت: جامعه عشایری استان باید هشدارهای هواشناسی را به‌طور ویژه مد نظر قرار دهند؛ چراکه بارش‌های رگباری در بالادست حوزه‌ها می‌تواند به سیلاب ناگهانی در پایین‌دست منجر شود و حوادثی نظیر تلفات دام‌ها را در پی داشته باشد.

کرمی همچنین به وضعیت بخش کشاورزی استان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به در پیش بودن سامانه‌های بارشی، کشاورزان استان به‌ویژه برنج‌کاران ضروری است نسبت به جمع‌آوری و تسریع در برداشت محصول مزارع خود اقدام کنند تا از خسارات احتمالی ناشی از باران‌های پاییزی جلوگیری شود.

ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و مدیریت شهری

وی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌های هواشناسی گرچه قطعیت صددرصدی ندارند اما هشداری مهم برای برنامه‌ریزی هستند، تصریح کرد: شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهادهای امدادی باید در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه عمرانی و زیرساختی خاطرنشان کرد: پاک‌سازی و لایروبی جداول و مسیل‌ها، توجه به وضعیت کانال‌های انتقال آب، مدیریت تغییر کاربری‌ها و تقویت زیرساخت‌های مهار سیلاب از جمله اقداماتی است که باید در زمان باقی‌مانده و پیش از تشدید بارش‌ها به صورت جدی پیگیری و اجرایی شود.